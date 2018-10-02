Eşsiz Bir Tasarıma Sahip 276 Bin TL'lik Motosiklet

Mat siyah rengi ve benzersiz tasarımı ile motosiklet severleri büyülemeyi başaran Ronin Blacked-Out 47, fiyat etiketi ile de bu farkını göstermeye devam ediyor.

Her yerde bulamayacağınız özel bir motosiklet mi arıyorsunuz? Ronin’in sizin için uygun bir modeli olabilir. Aşağıda fotoğraflarını görmüş olduğunuz Blacked-Out 47, gidonundan farlarına, şasisinden jantlarına kadar özel olarak tasarlandı ve satışa sunuldu.

Çevrimiçi Satış Rehberi (Online Buying Guide) tarafından tasarlanan Blacked-Out 47, Star Wars’tan fırlamışçasına mat siyah ve ürkütücü bir tasarıma sahip. Motosikletin yüksek gövdesi ise onu usta sürücüler için muhteşem bir araca dönüştürüyor.

Yine de biliyoruz ki hiçbir motosiklet yalnızca tasarımı için asfaltlarda dolaşmaz. Bu nedenle Ronin, Blacked-Out 47’yi 130 beygir gücünde, 257 kilometre hıza ulaşabilen bir motora sahip. Bu olağan dışı tasarımdan zaten daha azı da beklenemezdi.

Peki fiyatı? Blacked-Out 47, sadece tasarımı ile değil fiyatı ile de eşsiz bir model olduğunu kanıtlıyor. Zira bir Blacked-Out 47’ye sahip olmak için 46 bin dolar ya da vergiler hariç 276 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.