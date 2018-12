Et Benleri ile İlgili Doğru Sanılan 10 Yanlış Bilgi

Eğer siz de et beni olanlar kafilesindeyseniz ya da bu kafilede olan bir tanıdığınız varsa bazı bilgiler kulağınıza gelmiş olabilir. Bu haberimizde ise doğru sandığınız on adet bilgiyi düzelteceğiz.

Et benleriyle ilgili ciddi bir ön yargımız bulunuyor. Birinde ya da kendimizde bir et beni görünce akla ilk gelen soru “Kaç günü(m) kaldı acaba?” kadar sınırda dahi olabiliyor. Ancak aslında et benleri çoğunlukla büyütmeniz gereken bir sorun değildir. Çoğunlukla.

Yanlış bilgi: Et benleri sorundur

Tıp dilinde akrokordon ya da fibroepitelyal polip olarak da bilinen et benleri aslında genellikle derimize bağlı ancak dışarıya çıkmış iyi huylu et parçalarıdır. Et benleri neredeyse her iki insanda bir rastlayabileceğiniz bir durumdur ve farklı sebepler sonucunda oluşabilir ancak hamile, diyabet hastası ve obez bireylerde daha sık rastlanır. Bunun yanı sıra insanlar yaşlandıkça et benleriyle karşılaşabilirler ve bu oran kadın ve erkekler için eşittir.

Vücudunuzdaki herhangi bir yerde çıkabilecekleri gibi, boyun, göğüs, kasık ya da koltuk altı gibi sürtünmeye daha fazla maruz kalan bölgelerde çıkmaya daha eğilimlilerdir. Et benlerinin ciddi bir cilt hastalığına yol açacağına dair bir araştırma olmasa da genellikle dermatologlar et benlerinizi kontrol ettirmeniz konusunda uyarılarda bulunur.

Yanlış bilgi: Et benleri kanser işaretçisidir

10 dermatologdan hiçbiri bu duruma katılmıyor. Benler neredeyse hiçbir zaman kanserli değillerdir ve aldırılmaları da gerekmez. Et benlerinin ciddi manada çoğunluğu iyi huyludur. Ancak istisnalar da mevcut. Bir araştırmada, bazal hücreli nevüs sendromuna sahip olduğu bilinen iki hastanın, sıradan et benleriyle ilişkili birçok bazal hücreli karsinoma sahip olduğu bulundu. Dermatolog Avnee Shah bir açıklamasında “Et benlerinin bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom ve hatta melanom gibi cilt kanserlerini taklit ettiği vakalar çok nadirdir. Kurul sertifikalı bir dermatoloğa başvurarak et beni kılığında bir lezyona sahip olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz” dedi.

Yanlış bilgi: Ev koşullarında et benlerinizden kurtulabilirsiniz

Et benleri genellikle kozmetik problemler olsa da bu sizin doktora gitmemeniz anlamına gelmiyor. Kısa olsa da cerrahi bir operasyon gerektiren işlemi yaptırmak istiyorsanız doktor randevusu aramaya başlayabilirsiniz.

Yanlış bilgi: Et benini aldırırsanız daha fazlası çıkar

Bu listedeki tüm bilgiler gibi bu da doğru değil. Eğer siz de bu bilginin doğru olduğunu sanıyorsanız ve bu sebeple et beninizi aldırmıyorsanız artık sizi engelleyen bir şey olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dr. Shah’ın, bir açıklamasında “Bir doktor et benlerinin çıkmasını engelleyemiyorsa aynı şekilde daha fazla çıkmasına da yol açamaz” ifadelerini kullandığını söyleyerek uzman görüşünü de buraya bırakıp sonraki yanlış bilgimize geçiyoruz.

Yanlış bilgi: Et benlerini yok edecek kremler ve reçetesiz ilaçlar vardır

Güzel ve sağlıklı bir cilt için evde uygulayabileceğiniz reçeteler bulabilirsiniz ancak et benlerinizden kurtulmak için böyle bir yöntem mevcut değil. Evde sürüp on beş dakika beklettikten sonra et benlerinizi yok edecek büyülü bir kremin olması fikri kulağa ne kadar muhteşem gelse de maalesef şu an için böyle bir şey yok. Bu sebeple var diyenlere de inanmayın.

Yanlış bilgi: Et benlerinin oluşmasını engelleyemezsiniz

Et benlerinin tahmin edilemezliği durumu onların kontrol edilemez oldukları izlenimini verse de bu tamamen doğru değildir. Haberimizin başında belirttiğimiz gibi, et benleri, kilo ve şeker problemleri olan insanların daha sık karşılaştıkları bir problem olduğu için engellenebilirler. Et benlerini sağlığınızın bir göstergesi olarak düşünün: Eğer fazlasıyla şekerli yiyorsanız ya da yediğiniz şeylere dikkat etmiyorsanız ve kilo endeksiniz yüksekse vücudunuz size sinyaller veriyor olabilir.

Yanlış bilgi: Et benleri ‘kirli’ insanlarda görülür

Et benlerinin kötü göründüğü ve birçok deri hastalığının sebebinin kötü hijyen olduğu konuları doğru olsa da et benlerinin kirli insanlarda çıktığı bilgisi yanlıştır ve risk artıran mevcut durumlar hijyenle bağlantılı değildir.

Yanlış bilgi: Et benleri, deri deriye sürtününce çıkar

Et benleri genellikle koltuk altı ve boyun kırışıklıkları gibi sürtünmeye fazla maruz kalan yerlerde çıksalar da derinin deriye teması suçlanmamalıdır. Et benlerinin böyle yerlerde oluşmasının sebebi, kırışıklıkların ya da deri katlanmalarının et benleri için uygun bir ortam hazırlamalarıdır.

Yanlış bilgi: Et benleri bulaşıcıdır

Hayır. Et benleri bulaşıcı değildir ve et beni bulunan bir arkadaşınız varsa ona cüzzamlı gibi davranmanız gerekmez. Şunu da söyleyelim: Bazı et benleri HPV gibi virüsler sonucunda oluşmuş olsalar da temas yoluyla size geçmeyeceklerdir. Bu yüzden korkmanıza gerek yok.

Yanlış bilgi: Derinizden çıkan her et parçası et benidir

Cildinizde her çıkan şey et beni değildir. Standart benler ve seboreik keratoz gibi durumlar da et beniyle yakından bağlantılıdır ancak et beni değildir. Ya da cildinizden çıkan şeyi et beni sanarak hiçbir sorun yokmuş gibi devam edebilirsiniz ancak gerçekten tıbbi bir müdahale gerektirebilecek bir durum da olabilir. Biz herhangi bir şüpheli durumda doktorunuza danışın deriz.