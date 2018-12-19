Ethereum 2.0'a büyük önem veren Vitalik Buterin, geliştirme projeleri olan Prysmatic Labs ve Sigma Prime’a 2000 ETH değerinde yatırımda bulundu.

Dünyanın en popüler üçüncü kripto para birimi olan Ethereum’un (ETH) kurucularından biri olan Vitalik Buterin, Ethereum 2.0 ile ilgili geliştirmeleri hızlandırmayı amaçlıyor gibi görünüyor. Twitter üzerinden bazı açıklamalarda bulunan Buterin, bazı kripto para projelerine 2 bin ETH yatırım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Buterin’in yatırımda bulunduğu ilk kurum Prysmatic Labs oldu. Prysmatic Labs, Ethereum 2.0 ile ilgili çalışmalarda bulunuyordu. Buterin ayrıca bilgi güvenliği konusunda uzmanlaşmış olan Sigma Prime’a da blok zinciri projesi için bin ETH yatırım gerçekleştirdi. Buterin’in her iki projeye gerçekleştirdiği yatırımın toplam değeri 1.1 milyon TL’yi aşıyor.

Son dönemde kripto para birimlerinin ciddi bir şekilde değer kaybettiği tartışılmaz bir gerçek. Ethereum 2.0, kripto para birimlerinin yeniden değerlenmesi için oldukça önemli bir proje. Ethereum 2.0’ın hayata geçmesi ile birlikte dünyanın en popüler üçüncü kripto para birimi olan Ethereum da ciddi şekilde değer kazanacaktır.