Kripto para piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kripto para alım-satım platformu Coinbase Pro'da Ethereum'un fiyatı 100 dolardan 13 dolara düştü. Fırsatı kaçırmayan kripto para takipçileri büyük kar elde etti.

Bitcoin ve Ripple'dan sonra üçüncü büyük kripto para birimi olan Ethereum'un fiyatı, sabah saatlerinde yabancı bir dijital varlık alım-satım sitesinde 13 dolara geriledi. Fiyatın fark edilmesinden sonra Ethereum tekrar ortalama fiyatı olan 97 dolara geri döndü.

Coinbase Pro'dan alınan saatlik Etherum satış fiyatlarında 13 dolar seviyesi anlık olarak görülüyor.

Coinbase Pro’nun sitesinde yalnızca Ethereum'un fiyatında bir anormallik yaşandığı açıklanırken, o anı yakalayan kripto para sahipleri hem fırsatı değerlendirdi hem de sosyal medya hesaplarından ekran görüntüleri paylaştı.

Kripto Varlıklar, Ethereum ve Anlık Fiyat Düşüşleri

Kripto para piyasası, 'Flash Crashes' olarak adlandırılan, fiyatta ani beklenmedik dip yapma olayını daha önce yalnızca bir kez yaşamıştı. 2017 yılında, Ethereum'un fiyatı 300 dolardan 10 dolara düşmüş ve bugün olduğu gibi kısa zaman içinde gerçek değerini yakalamıştı.

Coinbase, Twitter hesabından yaşanan olay hakkında açıklamalarda bulundu. Şirket, sistemin planlandığı gibi çalıştığını iddia etti.

Coinbase Pro tarafından paylaşılan gönderide şu ifadelere yer veriliyor: "Düzenli olarak gerçekleşen alım-satım faaliyetleri boyunca sipariş defterlerimizin birinde yaşanan fiyat hareketinin farkındayız. Geçtiğimiz 24 saat boyunca, tüm Coinbase platformları planlandığı gibi çalışmış ve sistem genelinde bir olay tespit edilmemiştir."

Coinbase Pro'nun açıklamalarında olduğu gibi bu düşüş, bir sistem hatası ya da saldırı kaynaklı değil de kullanıcı alım-satım işlemlerinden kaynaklanmış olabilir. Ortada herhangi bir yasadışı ya da usulsüz bir durum görünmüyor.

Uzmanlara göre alım satım faaliyetlerinin, piyasada çok hızlı şekilde yanıt bulması bu tarz durumları ortaya çıkarabiliyor. Her ne olursa olsun bu garip olaydan karlı çıkanlar, düşük fiyattan alım yapan tüccarlar oldu.