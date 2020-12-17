Ethereum'un Fiyatı Bir Günde Yüzde 10 Arttı

Ethereum, 17 Aralık Perşembe günü Investing.com Index üzerinde %10,01 yükselerek 650,87 dolardan işlem gördü. Bu seviyeyi en son 1 Ağustos'ta görmüştük.

Kripto para piyasaları son dönemde oldukça ciddi artışlar görüyor. En son olarak 2017 Aralık'ta Bitcoin fiyatlarının 20 bin doları zorlamasıyla birlikte zirveleri yoklayan kripto para piyasası bir kez daha yükseliş trendinde.

Bitcoin'in gün içinde önemli bir eşiği aşması ve rekor kırması üzerine gözler diğer blok zincir ürünlerine çevrildi. En popüler kripto paralar arasında yer alan Ethereum da bir günde %10,01 değer kazanarak 650 doları geçmeyi başardı.

1 Ağustos'tan beri ilk defa

Investing.com Index üzerinde toplam artış oranı %10,01 olan Ethereum böylece 1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye yükselmiş oldu. Ethereum'un piyasa hacmi 73,720 milyar doları bulurken, Ethereum'un payı kripto para pazarında ise %11,71'e tekabül ediyor.

Son 24 saatlik süreçte Ethereum fiyatı 637,03 dolar ile 650,87 dolar arasında değişiklik gösterdi. Kripto paranın son bir haftalık süreçteki artışı %13'ün üzerinde oldu. Bu süreçte 17,2 milyar dolarlık işlem gerçekleştirilirken, toplam hacme göre işlem oranı %9,18 olarak gerçekleşti.

Ethereum için rekor fiyat, 2018 yılının Ocak ayındaki 1423,20 dolar seviyesiydi. Bu önemli kripto para şu anda rekor seviyesinin %54,27 altında bulunuyor. Ethereum günün artış gösteren tek önemli kripto parası da değil.

Ripple hızla yükseldi

Bitcoin de gün içerisinde yaşadığı büyük artış ile 23 bin doları zorlamıştı. Investing.com Indexi üzerinden kontrol ettiğimizde de Bitcoin'in %12,16'lık artışla 22,138,3 doları bulduğunu görüyoruz.

Ripple (XRP) ise gün içinde en çok yükselen önemli kripto paralardan biri oldu. %21,31'lik artış yaşayan XRP fiyatı 0,57660 seviyesine çıktı. Ripple şu anda da 0,64470 dolardan işlem görüyor.