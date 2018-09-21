Kripto para piyasası, 20 Eylül’de başlayan yükseliş dalgasıyla çalkanıyor. Ripple, gün içinde %100’ün üzerine çıkan bir değer artışı kaydederken, kısa sürede piyasa değeri bakımından Ethereum’u geride bıraktı. Peki Ripple neden bu kadar hızlı yükseldi ?

Kripto para piyasalarındaki ani dalgalanmalara artık fazlasıyla alışkınız. 2018’in ilk günlerinden bu yana kripto para piyasaları %75’e yakın değer kaybetse de işini bilen yatırımcı kazanmaya devam etti. Eylül ayının beklenmedik hareketlenmelerde geçtiğini, hatta yıl boyunca görülmeyen ivmeler yakalandığını söylemek mümkün.

Ripple ise son yükseliş dalgasının yıldızı oldu. Saatler boyunca %40’ın üzerinde değerlenen Ripple, 16.30 - 17.00 sularında %100’ün üzerinde çıktı. Sabah saatlerinde 0,44 cent olan bir adet Ripple, şu anda (18.30) 0.64 cent. Yükseliş anında ise 0.76 cente kadar çıkmayı başardı. Bu değer gün içerisinde biraz daha azalabilir. Mevcut ve özellikle potansiyel yatırımcılar için Ripple’ın bu beklenmedik hareketi ise merak konusu oldu.

Öncelikle Ripple’ın son 5 günlük süreç içerisinde zaten %70’lik bir değer artışı yaşadığını söyleyelim. Bu artışın büyük kısmı 21 Eylül’deki yükselişten kaynaklansa da Ripple bunun sinyallerini veriyordu. Bu sinyaller, ise Ripple’ın yetkililerinden birisi olan Sagar Sarbhai’nin açıklamalarıyla doğrulandı. ABD’nin ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance üzerinde, en son 2017’de görülen Ripple hareketliliği yaşandı.

Ripple’ın diğer kripto paralardan farklı olarak kurumsal yönü ağır basan bir şirket olduğunu bilmekte fayda var. Merkezi ABD’de yer alan şirket, blok zinciri ve kripto para altyapısını kullanarak bankalarla anlaşma imzalıyor. Zaten Sagar Sarbhai’nin açıklamaları da bu yöndeydi. CNBC’ye konuşan Sarbhai, Ripple’ı (XRP) kurumsal katılımcıların kullanımına açtıklarını duyurdu. An itibariyle Ripple’ın bir diğer ürünü olan xCurrent 120 banka tarafından kullanılıyor.

Ripple’ın yükselişindeki bir diğer etmen de Japonya. Geçtiğimiz günlerde 60 milyon dolarlık kripto paranın çalındığı ülkedeki yatırımcılar, Ripple’ın kurumsal anlaşmalarından sonra XRP’ye ilgi göstermeye başladılar. Öyle ki Ripple alımlarının büyük bir kısmı Jopanya’nın para birimi olan Japon Yeni ile gerçekleştirildi.