Dünyanın en değerli üçüncü kripto para birimine sahip olan Ethereum platformunun kurucusu Vitalik Buterin, Twitter üzerinden Türkiye ile ilgili sorulara cevap vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Türk takipçilerinden ülkemizdeki kripto para piyasası hakkında bilgi isteyen Buterin, bu kez Jet Fadıl ile ilgili bir soruya yanı verdi.

Türkiye tarihinin en köklü saadet zinciri vakalarından birisine imza atan Jet Fadıl lakabıyla tanınan Fadıl Akgündüz, günümüzün en popüler yatırım araçlarından olan kripto paralarla ilişkilendiriliyor. Yerel bir komplo teorisine göre Fadıl Akgündüz’ün Ethereum blok zinciri kurucularıyla yakından ilişkisi var. Neresinden tutsanız mantıksız gelen bu teori, Twitter üzerinden Vitalik Buterin’e soruldu.

Vitalik Buterin, henüz 24 yaşında bir yazılımcı ve girişimci, aynı zamanda Ethereum’un da kuruları arasında bulunuyor. Kendisi Jet Fadıl ile ilgili soruya, komplo teorilerinden bir haber olduğunu her haliyle belli eden bir cevap verdi. Nitekim Türkiye Fadıl Akgündüzün adını duyduğu yıllarda Vitalik henüz dünyaya bile gelmemişti.

Twitter’daki soru şu şekildeydi:

“Carprice Gold Bayrampaşa'nın sahibi Fadıl Akgünduz ile anlaşma yapacağınıza dair söylentiler var. Hatta, ikiniz de orayı akıllı sözleşmeyle çalışan EtherCity'e dönüştürecekmişsiniz.”

Vitalik Buterin’in cevabı şöyle oldu:

"Fadıl diye birisini hiç duymadım, Caprice Gold Bayrampaşa da ne?"

Ethereum blok zinciri, Bitcoin blok zincirine kıyasla daha stabil olan ve sözleşmelere dayanan bir yapıya sahip. Bu nedenle ticari ilişkilerde kullanılmak üzere oldukça ideal bir gelecek vadediyor.

Jet Fadıl sorusu, kripto para dünyasının en bilinen isimlerinden birisi tarafından cevaplanınca durum ne kadar eğlenceli görünse de piyasaların geneli için aynı eğlenceden söz edemiyoruz. Son haftalarda yaşanan küresel kripto para krizi, Ethereum’un bir ara 100 doların da altına düşürmüştü. Popüler kripto paraların yıl sonuna ilişkin piyasa beklentileri de aynı şekilde düşürülüyor.