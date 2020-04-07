Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu firması Etihad Airways, COVID-19 salgınına karşı çok önemli bir tedbiri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Firma, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı’na yerleştireceği Kiosk cihazları ile hastalık riski taşıyan yolcuları tespit edebilecek.

Dünyadaki neredeyse her havalimanında bulunan Kiosk cihazları, yolcuların check-in işlemlerini kendi başlarına hızlı bir şekilde yapabilmesini sağlıyor. Özellikle bizlerin, uzun kuyruklardan kurtarması yönünden bir hayli önemli olan cihazlar, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafemizi korumaya özen gösterdiğimiz şu günlerde çok daha fazla önem kazanmış durumda.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu firması Etihad Airways, self check-in yapılabilmesi için kullanılan bu Kiosk cihazlarına yepyeni bir teknoloji entegre etmeye hazırlanıyor. Firmanın, Avustralyalı Elenium Automation şirketi ile geliştirdiği yeni teknoloji, tıbbi olarak risk altında olan yolcuları gerçek zamanlı olarak tespit edecek.

Etihad, yeni Kiosk cihazları ile koronavirüs belirtileri gösteren yolcuları tespit edecek

Yolcuların kalp atış hızlarını, sıcaklık ve solunum hızlarını tarayan sistem, geleneksel Kiosk cihazları gibi self servis check-in imkanı sağlıyor. COVID-19 hastalığına yakalanan kişilerin tespit edilmesinde çok önemli bir rol oynaması beklenen cihazlar, bu ay içinde Etihad'ın Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndaki merkezine kurulacak.

Söz konusu teknoloji, yolcunun sağlık durumunda olağanüstü bir durum tespit ettiği takdirde check-in işlemini askıya alıyor ve telekonferans yoluyla Etihad personeline bir uyarı gönderiyor. Personel daha sonra yolcu ile iletişime geçiyor ve olası tıbbi sorunlara karşı sağlık ekiplerine bilgi veriyor.

Sistem, semptom gösteren yolcuların check-in işlemlerini otomatikman askıya alıyor

Etihad Airways’in Saha Operasyonları Başkanı Jorg Oppermann, hayata geçirecekleri teknolojinin tıbbi durumları teşhis etmek değil, genel semptomları olan kişileri tanımlamaya yardımcı olmak için kullanılacağını söyledi.Temelde erken uyarı sistemi mantığı ile çalışacak olan teknolojinin virüsün daha fazla insana yayılmasını engelleyebileceğini belirten Oppermann, ilk testlerin bu ay içinde başlayacağını açıkladı.