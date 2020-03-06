Yeni nesil ağ teknolojisi 5G, kişisel internet deneyimimizden Nesnelerin İnterneti’ne (IoT), otonom araçlardan sanal gerçeklik uygulamalarına kadar pek çok alanda radikal değişiklikler yapacak. 5G’de iddialı adımlar adımlar Türkiye, yerli Akıllı 5G Platformu’na kavuştu.

Yeni nesil haberleşme teknolojisi 5G’nin standardizasyon sürecinin 2020 yılının sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Bu süreç nihayete erdirdiğinde ise otomotiv, sağlık, ulaşım, medya ve eğlence gibi pek çok alanda önemli yenilikler yaşanacak.

5G teknolojisi ile ilk tanışan ülkelerden biri olmak isteyen Türkiye, sağlıklı ve dinamik bir 5G ekosistemi oluşturmak için önemli bir çaba sarf ediyor. Hatırlayanlar olacaktır; bu amaç doğrultusunda, geçtiğimiz yılın sonlarında Ankara’da oluşturulan 5G Vadisi Açık Test Sahası’nın İstanbul’da da kurulması için ilk adım atılmıştı.

Uluslararası altyapı standartlarına uygun ürün ve çözümler sunan Türkiye'nin en büyük kurumsal yazılım şirketi olan Etiya, operatörlerin 5G ekosisteminden gelir elde etmeleri ve yönetebilmeleri için bir Akıllı 5G Platformu geliştirdi.

5G ağ teknolojisinin gelişiminin, sektör veya endüstri ne olursa olsun küresel ekonomi için yeni gelir fırsatları sunduğunu belirten Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “ABI Research verilerine göre ağ dilimleme teknolojisi dikey sektörlerde 66 milyar dolarlık bir değer yaratma potansiyele sahip. Bunu göz önünde bulundurarak, operatörlerin 5G ekosisteminden gelir elde etmeleri için esnek ve yapay zeka tabanlı dilimleme sunmalarını sağlayan Akıllı 5G Platformu geliştirdik” ifadelerini kullandı.

Tamamen Türk mühendisliğinin eseri olan bu platform ile operator ekosistemi içerisinde yer alan ama farklı ağ özelliklerine ihtiyaç duyan özelleştirilmiş 5G deneyimini mümkün kıldıklarını belirten Doğan, “Platform, mevcut müşteri yönetim sistemlerinden bağımsız olabildiğinden, servis sağlayıcıların özelleştirilmiş 5G deneyimi sağlamaları için mevcut altyapılarının değiştirilmesine gerek kalmıyor” şeklinde konuştu.