Fotoğraf çekmeyi çok seviyorsanız ancak yine de 'o kareyi' yakalamakta zorlanıyorsanız, birkaç ufak adım uygulayarak bu sorununuzu çözebilirsiniz.

Fotoğrafçılık, ne kadar isterseniz isteyin üzerinde durmadıkça ve kendinizi geliştirmedikçe başarılı olamayacağınız bir alan. Deklanşöre basıp bir kare yakalamak basit bir eylem gibi görünebilir ancak her alanda olduğu gibi fotoğrafçılıkta da bazı kritik noktalar ve uygulanması gereken temel adımlar var. Özgürlüğünüzü ve yaratıcılığınızı kısıtlamadan uygulayabileceğiniz bu 7 basit adım, etkileyici kareler yakalayabilmek için iyi bir başlangıç olabilir.

Fotoğrafta dikkat çekici bir odağınız olsun.

Çektiğiniz fotoğrafın ilgi çekici ve etkileyici olmasını istiyorsanız, fotoğrafın odağında mutlaka ilgi çekici bir obje bulunmalı. Bu bir dağ, bir ev ya da bir grup çocuk olabilir. Bu sayede fotoğrafa ilk bakışta dikkat çekici bir ögeye sahip olursunuz.

Çizgileri kullanın.

Fotoğrafta çizgileri kullanmak her zaman için dikkat çekici olmuştur. Başarılı bir kompozisyona iyi şekilde yerleştirilen çizgiler, fotoğrafın etkileyicilik oranını hayli artırır. Bu çizgiler, bir bank ve gölgesinin çizgileri olabileceği gibi, gökyüzünde günbatımında oluşan çizgi halindeki bulutlar da olabilir.

Işığa her zaman özen gösterin.

Işık, fotoğraf karelerinde her zaman en etkili konu olmuştur. Doğru kullanıldığında basit bir objeyi bile büyülü bir nesne gibi göstermenizi sağlayan ışığı, özellikle yapay ışık kaynaklarından ziyade günün doğal ışığını kullanarak değerlendirmek, fotoğraf karelerinizi çok daha profesyonel gösterecektir.

Güçlü bir kompozisyon oluşturun.

Fotoğrafta anı yakalamak her zaman özeldir ancak başarılı fotoğrafların ardında her zaman bir kompozisyon yatar. İster gökyüzünü çekin, ister karşınızda size poz veren bir modeli; her iki koşulda da çekime başlamadan önce kareyi gözünüzde canlandırmalı ve gerekli ayarlamaları yaparak kompozisyonunuzu oluşturmalısınız.

Hava durumunu dikkate alın.

Hava durumu, özellikle fotoğraflamak istediğiniz konu doğa ve gökyüzü ise son derece önemli. Bu yüzden, planınınızı her zaman hava durumunu değerlendirerek yapın. Aynı zamanda en temiz manzara fotoğraflarını da yağmur sonrasında yakalacağınızı unutmayın, yağmur sonrası temizlenen hava sayesinde ışık her zamankinden çok daha parlak olacaktır.

Fotoğraf çekerken düşünün ve seçici olun.

Başarılı fotoğraflar için ne yazık ki sürekli deklanşöre basıp onlarca fotoğraf çekmek yeterli değil. 100 başarısız fotoğrafa harcanan süre zarfında planladığınız ve doğru anı bekleyerek yakaladığınız bir kare aslında yeterli olacaktır. Eğer basın ve savaş fotoğrafçılığı yapmıyorsanız, deklanşöre o kadar sık basmanın çok da anlamı yok.

Kendinize sorular sorun.

Başarılı kareler yakalamanın en önemli adımı ise aslında hayal etmek. Kendinize, görmek istediğiniz fotoğrafın nasıl olduğuna dair sorular sorun ve o şartlar gerçekleşene kadar bekleyerek, hayal ettiğini kareyi yakalamak için uğraşın ve eğer o şartlar sağlanmıyorsa, sırf bir fotoğraf daha çekmek için uğraşmayıp, manzaranın tadını çıkarın.