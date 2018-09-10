Geçtiğimiz gün çıkan sızıntı görüntülerin ardından Oppo'nun en yeni telefonu A7X resmi olarak tanıtıldı.

Oppo, son dönemde piyasaya sürdüğü başarılı telefonlarla hayli dikkat çekmişti. Son olarak da geçtiğimiz günlerde görüntüleri sızdırılan ancak hakkında herhangi bir açıklama yapılmamış olan A7X, bugün resmi olarak tanıtıldı ve kısa süre içerisinde de satışa sunulacak.

Oppo A7X, çentikli bir ekran tasarımına sahip ancak Oppo, su damlası şeklinde yerleştirdiği çentiği mümkün oldukça küçük tutmaya çalışmış. F9 ve F9 Pro ile benzer bir tasarım çizgisine sahip olan cihaz aynı zamanda teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Orta sınıf akıllı telefonlar konusunda oldukça iddialı olan Oppo, A7X ile de bu iddiasını devam ettirecek gibi duruyor.

Telefonun teknik özellikleri ise şu şekilde;

Ekran: 6.3 inç (%90.8 ekran-gövde oranı)

İşlemci: Mediatek Helio P60

RAM: 4 GB

Kamera: 16 MP + 2MP

Depolama: 128 GB

Oppo A7X, 14 Eylül'de satışa çıkacak ve fiyatının 2099 yuan (306 dolar) olacağı açıklandı. Dolar kuru üzerinden değerlendirecek olursak vergiler hariç ortalama 2000 TL bandında olacağı düşünülen telefon, mor ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak.