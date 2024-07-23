İtalya'nın güneyinde bulunan aktif yanardağ Etna, bir kez daha lav ve kül püskürtmeye başladı.

İtalyan ANSA ajansı, Sicilya Adası'nda yer alan ve yüksekliği 3 bin 30 metre civarında olan Etna Yanardağı bir kez daha kül ve lav püskürtmeye başladı. Bölgede bulunan Katanya Havalimanının işletmecisi olan firmadan gelen açıklamaya göre, parlama atmosfere yayılan kül bulutu nedeniyle uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca bazı yolcuların bölgede yer alan diğer havalimanlarına yönlendirildiği ifade edildi.

Etna Yanardağı aralıklarla bu türden patlamalar ile haberlere konu oluyor. Dünya'nın en aktif volkanları arasında gösterilen Etna, özellikle son bir ayda yeniden hareketlenmeye başlamış durumda. Son patlamalar da fotoğraf sanatçısı Carmelo Spitaleri'nin kamerasına yakalandı.

Yanardağ tekrar hareketlendi

Yanardağın faaliyetleri sonrasında zayıf görüş mesafesi nedeniyle uçuşlar iptal edilirken kül serpintisi sona erdiğinde operasyonların normal şekilde devam edeceği belirtildi. Öte yandan patlama nedeniyle sıcaklık artmasına rağmen bölgede turizm faaliyetleri devam ediyor.

Etna Yanardağı, Avrupa'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor. Özellikle son beş yıldır yanardağ daha aktif olmasıyla biliniyor. Etna üzerinde 200'den fazla krater bulunuyor ve bunlardan biri patladığında küller ve duman etrafa yayılıyor. Etna yanardağında patlama olsa bile rehber eşliğinde dağın üst bölgelerine çıkılmasına izin veriliyor.