Japon bilim insanları, dağınık odaları toplayabilecek bir robot geliştirdi. Ancak robot şu an için ancak salyangoz hızında çalışabiliyor.

Eğer bir ebeveynseniz veya evde küçük bir kardeşiniz varsa, ona dağınık bir odayı toplatmanın ne kadar sancılı ve uzun süren bir işlem olduğunu bilirsiniz. Ancak emin olun bu robotların yanında küçük dostlarımız size Usain Bolt gibi gelecek.

Ceatec 2018 kapsamında tanıtılan bu otonom robotlar, derin öğrenme özelliğine sahip ve odadaki oyuncakları toplayarak kutuya koyabiliyor. Yukarıda 20x hızlandırılmış videosunu izleyebileceğiniz toplama süreci insanı çıldırtacak kadar yavaş. Çok basit bir hesapla 20x hızlandırılmış bu video yaklaşık 50 dakikaya denk düşüyor. Eğer bu sinir harbine katlanmak istiyorsanız videoyu 0.25 hızına almayı deneyebilirsiniz.

Her ne kadar şimdilik fazlasıyla yavaş olsa da derin öğrenme yeteneği robotu gelecekte çok farklı kılabilir. Nitekim öncesinde odadaki eşyaların konumunu saptayan robot, daha sonrasında yerdeki eşyaları önceki konumlarına yerleştiriyor. Önümüzdeki süreçte birçok farklı alanda kullanılacağını tahmin etmek hiç zor değil.