Spor severlerin ilk maçtan bu yana ilgiyle izlediği 2024 Avrupa Şampiyonası her açıdan devasa bir organizasyon. Peki bu dev organizasyon için ne kadar harcandı ve bu harcamaların hem soyut hem de somut açıdan geri dönüşleri nasıl olacak dersiniz?

2024 Avrupa Şampiyonası, sadece basit bir futbol turnuvası değil, aynı zamanda içinde birçok detay barındıran devasa bir organizasyon.

Öyle ki bu turnuva için yapılan harcamalar ve elde edilen gelirler dikkat çekici boyutlardadır. Hazırsanız bu büyük organizasyonun finansal boyutlarına göz atmaya başlayalım.

Beklenen gelir yaklaşık 2,7 milyar dolar!

Almanya'da 14 Haziran'da Münih’te başlayarak 14 Temmuz'da Berlin'de şampiyonluk maçıyla sona erecek 51 maçlık bu turnuvanın yaklaşık 2,7 milyar dolar gelir elde edeceği belirtilmişti.

Bu gelir kaynakları ise tabii ki bilet satışları, yayın hakları, sponsorluk anlaşmaları ve ticari satışlar.

Peki ya harcamalar? Tahminlere göre harcamalar da ön görülen kazancın yarısına yakın olacak.

AP News tarafından yapılan habere göre, UEFA gelirin yarısı kadar, yani yaklaşık 1.3 milyar dolar harcama yapılacağını ön görmüştü.

Altyapı, güvenlik, organizasyon, pazarlama ve lojistik gibi çeşitli alanlarda yapılacak olan bu harcamaları ön görülen kazançtan düştüğümüzdeyse yaklaşık 1.4 milyar dolarlık bir kâr beklentisiyle karşılaşıyoruz.

Peki 2024 Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapmak o ülkeye ne gibi katkılar sağlıyor?

EURO 2024 gibi büyük spor etkinlikleri, ev sahibi ülkenin tanıtımına ve uluslararası imajına önemli katkılarda bulunabilir.

Ayrıca bu tür spor etkinlikleri, ev sahibi ülkeye çok sayıda uluslararası ziyaretçi çekme potansiyeline sahiptir.

Buna ek olarak 2024 Avrupa Şampiyonası süresince gelen turistler, ülkenin kültürel ve tarihi yerlerini keşfederek hem ülkeyi tanır hem de bu süreçte yapacakları harcamalarla ekonomiye katkıda bulunur.

Bu tarz turnuvalar, dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından takip edildiğinden dolayı, ev sahibi ülkenin küresel medya görünürlüğünü artırır.

Özetle, Euro 2024 gibi büyük spor etkinlikleri, ev sahibi ülkeye büyük avantajlar sağlar. Organizasyonu maliyetli olsa da beklenen gelirler de göz önüne alındığında, Euro 2024'ün ev sahibi ülke için büyük fırsatlar sunduğu açık gibi görünüyor.

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