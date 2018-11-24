ETS 2'nin Yeni DLC'si Beyond the Baltic Sea Duyuruldu

SCS Software, Euro Truck Simulator 2'de 29 Kasım'dan itibaren Litvanya, Letonya ve Estonya'da dolaşmanızı sağlayacak yeni DLC'sini duyurdu.

Beyond the Baltic Sea adı verilen yeni genişleme paketi Litvanya, Letonya ve Estonya'nın yanı sıra Güney Finlandiya ve Batı Rusya'nın bazı kısımlarını da içeriyor. Böylece toplamda -Saint Petersburg da dahil olmak üzere- 24 yeni büyük şehir ve 13 bin kilometreden fazla yol, kamyon taşımacılık oyununa eklenmiş oluyor.

DLC'de Finlandiya'ya özel bir traktör ve iki uzun treyler haricinde çok fazla araç olmasa da; aracınızın penceresinden bakarken dikkatinizi çekecek birçok yeni yer, kasaba, tren, tramvay, rıhtım ve endüstriyel binalar var.

Bu genişleme paketi, Going East'in ardından Doğu Avrupa'ya odaklanan ikinci paket olacak. Euro Truck Simulator 2, 6 sene önce çıkmış olsa da hala oynayabileceğiniz en iyi simülatörlerden biri -belki de en iyisi. DLC'nin ABD Steam'deki fiyatı $18 olacakken, bu fiyatın Türkiye'de yaklaşık olarak 40 liraya tekabül edeceğini düşünüyoruz. Ancak gerçek fiyatı 29 Kasım'da öğreneceğiz.