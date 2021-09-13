TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı Temmuz ayı inşaat maliyet endeksinde artış oranı yüzde 56.42’ye yükseldi. İşçilik endeksi ise yıllık bazda yüzde 21.18 arttı. Malzeme kaynaklı artışlar sebebiyle konut fiyatlarındaki artış oranının bu yıl içerisinde toplam yüzde 100'e ulaşacağı düşünülüyor.

Hayat şartlarının kolaylaşmasını umut ederken daha da zorlaşıyor. Hayat ucuzlasın derken asıl söylemek istediğimiz ekonomik şartların iyileşmesiydi, hayatımızın ucuzlaması değil. Son yıllarda yetkililerin gündemine hiç girmeyen, fakat halkın gündeminden ne yazık ki hiç düşmeyen ekonomik zorluklar, gün geçtikçe kendisini daha fazla hissettiriyor.

Kira fiyatları, alım gücü, yoksulluk sınırı derken, zorlaşan şartlara yeni güncellemeler geliyor. TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı Temmuz ayı inşaat maliyet endeksinde artış oranı yüzde 56.42’ye yükseldi. İşçilik endeksi ise yıllık bazda yüzde 21.18 arttı. Konut üreticilerine göre, malzeme kaynaklı artışlar sebebiyle konut fiyatları bu yıl içerisinde yüzde 100 artacak.

“Artışlar yüksek olursa, yansıması daha yüksek olur”

İnşaat maliyeti endeksindeki artışlar; ocak ayında yüzde 30, nisan ayında yüzde 40’ın üzerine çıkarken, haziran ayında yüzde 53.70’e ulaşmıştı. Temmuz ayındaki artış oranının yüzde 56.42’ye ulaşmasıyla birlikte inşaat maliyet endeksindeki artışlar rekor kırdı.

Söz konusu artışların konut sektörüne olan etkileri hakkında açıklama yapan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, endeksteki artışların yüksek olması halinde yansımalarının daha yüksek olabileceğini söyleyerek, devletin çimento, beton ve demir fiyatlarına karşı önlem alması ve faizi düşürmesi gerektiğini belirtti.