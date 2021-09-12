Almanya'da Halk Kira Artışlarını Protesto Etmeye Başladı

Ülkemizde birçok vatandaş İstanbul'daki konut kiralarındaki artıştan muzdaripken bu durumun Türkiye'ye özel olmadığı ortaya çıktı. Nitekim Almanya'da vatandaşlar, özellikle büyük şehirlerdeki kira artışını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Bilindiği üzere ülkemizde, özellikle de büyük şehirlerde konut kiralarında ciddi artışlar gözlemlenmekte; nitekim İstanbul’da yıllık kira artış oranı yüzde 50,7 olarak kaydedildi. Ancak bu durumdan mustarip olan tek ülke biz değiliz; Almanya’nın Berlin kentinde halk, kiralardaki artış nedeniyle sokaklara döküldü.

"Yerinden edilme ve kira çılgınlığına karşı Berlin ittifakı" tarafından "Herkes için konut. Yüksek kiralarla semtlerimizden kovulmaya hep birlikte karşı çıkalım" sloganıyla düzenlenen gösteriye katılmak için binlerce kişi Alexander Meydanı'nda toplandı. Ülkenin çeşitli bölgelerinden katılımın olduğu gösteride, federal ve eyalet hükûmetler, kira artışlarına karşı mücadele etmemekle suçlandı.

'Kiralar artıyor, maaşlar yerinde kalıyor'

Göstericiler daha sonra üzerinde "Kira artışlarını durdurun", "Herkes için konut", "Kâr için değil, insanları için konutlar", "AVM’ler yerine konutlar", "Kiralar artıyor, maaşlar yerinde kalıyor. Yeter artık" ve "Bu kent bizim" yazan pankart ve dövizler taşıyarak Unter den Linden ve 17 Haziran caddeleri üzerinden Zafer Anıtı'na kadar yürüdü.

Lübeck kentinde yaşayan Ayleen Munro, AA muhabirine verdiği demeçte, kiraların çok yüksek olduğuna dikkat çekmek için gösteriye katıldığını belirterek, "Biz kiraların artmasının durdurulmasını ve belirli bir süre kiraların dondurulmasını talep ediyoruz. Çünkü insanlar kiraları artık ödeyemiyor." dedi.

'Evlerin satılmasına karşı koymaya çalışıyoruz'

Berlin’de Hasenheide bölgesinde ikamet eden Annika Ebert de kiracı olarak oturdukları binaların satılmak istendiğini "Biz ön satış alma hakkı için mücadele ediyoruz. Ancak bu konuda kısmen başarılı oluyoruz. Biz iyi bir ağ kurduk ve öncesinde evlerin satılmasına karşı koymaya çalışıyoruz." ifadeleriyle anlattı.

Gösteriyi organize edenler yürüyüşe 20 bin kişinin katıldığını belirtirken, Berlin polisi ise bu sayısının 4 bin civarında olduğunu açıkladı.