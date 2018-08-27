Birçoğumuzun evcil hayvanları var ve onlarla yaşamaktan büyük keyif alıyoruz. Bu noktada bugün sizlere evcil hayvanlarınızın yaşını öğrenebileceğiniz en kolay yolu açıklayacağız.

Evcil hayvanlarla yaşayan insanlar çok iyi bilirler ki sevimli dostlarımız bir süre sonra ailemizden bir birey haline gelirler. Sahipleri onların sonsuza kadar yaşamasını isteseler bile, bu tahmin edeceğiniz üzere mümkün değildir ve hepsinin bir yaşı vardır. Çok önemli gibi gelmeyen bu bilgi, aslına bakacak olursanız sağlıkları ve görecekleri tedaviler için oldukça önemlidir.

Kedi ve köpeklerin yaşları, biz insanlar gibi hesaplanmaz. Bu bağlamda yapılan çalışmalara göre, bir insan yılının kedi ve köpekler için yedi yıla tekabül ettiği düşünülür. Yani bizler yıl içerisinde bir yaş alırken, köpeklerin bir yıl içerisinde 7 yaş aldığı görülmektedir. Bu bilgi ortalama büyüklükteki köpekler ve kediler için geçerli bir değerdir.

Buna ek olarak, garip bir şekilde büyük boyutlu hayvanların küçük boyutlu hayvanlara oranla daha fazla yaşadığı da gözlendi. Yani fil veya aslan gibi hayvanlara göre fare türü küçük hayvanlar daha az yaşamaktadır.

Öte yandan köpekler, kendi içlerinde altı ayrı kategoriye ayrılıyor. Köpek yavrusu, genç, yetişkin, olgun, kıdemli ve geriatrik olarak ayrılan bu dönemlerin her biri, köpekler için farklı özellik ve yetkinliklere karşılık geliyor. Bu sebeple köpeklerin kaç yaşında olduğundan ziyade, onların gelişim aşamaları daha büyük önem taşıyor.

Benzer bir durum kediler için de mevcut. Köpekler gibi altı kategoriye ayrılan kedilerdeki düzen ise şu şekilde: yavru, genç, asal, olgun, kıdemli ve geriatrik. Sağlıklı kediler ise dönemler arasında azda olsa değişkenlik gösteriyor. Özellikle veteriner muayenelerinde önem kazanan bu konu, biz insanlarda olduğu gibi tedavilerde farklılık gösteriyor.