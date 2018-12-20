Evde Tek Başına Filmi, 28 Yıl Aradan Sonra Google Reklamı

Yılbaşı kutlaması zamanında ailesi tatile giden ve bir grup kötü adamla tek başına kapışmak zorunda kalan Kevin McCallister geri döndü.

Hollywood'un kült filmlerinden olan ve 90'lar neslinin yılbaşında neredeyse her sene bir televizyon kanalında rast geldiği Evde Tek Başına, Google Asistan ve Google Hub'ın en yeni reklam kampanyasının teması oldu.

1990 yılında canlandırdığı ve kendisini dünya çapında üne kavuşturan role bir kez daha bürünen Macaulay Culkin, geçen yılların da etkisiyle bayağı değişmişe benziyor. Yine 'evde tek başına' kalan Culkin, bu kez sadık bir dosta sahip: Google.

Yukarıdan da izleyebileceğiniz üzere oldukça keyifli bir reklam olmuş. Hem dönemin genç ve çocuklarına hem de günümüz teknoloji dünyasına hitap edebilecek çok tatlı bir çalışma.