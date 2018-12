Evde Tek Başına'da Gördüğümüz Mafya Filmi Aslında Sahteymiş

Evde Tek Başına'da (Home Alone) filmin ana karakteri Kevin'ın izlediği mafya filmi 'Angels With Filthy Souls' aslında hiç var olmamış.

Bir filmin yalnızca başka bir filmde gösteriliyor olması durumuyla hiç karşılaştınız mı? Eğer bu durum size oldukça karmaşık gözüküyorsa hemen hemen her özel günde Türk televizyonlarında gösterilen 'Evde Tek Başına' adlı serideki bir detayı kaçırmışsınız demektir.

'Angels with Filthy Souls' isimli mafyatik film yalnızca Evde Tek Başına adlı seride yer alıyor. Hatta bu filmin devam filmi bile var: 'Angels with Even Filthier Souls'. Evde Tek Başına'nın her filminin klişesi olarak evde yalnız başına kalan Kevin, "Angels with Filthy Souls"un bir kasedini bulur ve izlemeye başlar. İlgili filmi aşağıda görebilirsiniz:

Buraya kadar her şey normal gözüküyor, değil mi? Ancak işin ilginç tarafı aslında böyle bir film yok. Filmin hayranlarını hatta Seth Rogen'ı şaşırtan yanı ise bu filmin olmayışı. Çünkü birçok hayran şimdiye dek bu filmin eski bir Hollywood filmi olduğunu zannediyormuş.

"Tüm bir çocukluğum boyunca, Evde Tek Başına'da Kevin'ın seyrettiği Angels With Filthy Souls'u aslında eski bir film sanıyordum."

Bu duruma tek şaşıran kişi Seth Rogen değil, komedyenin hayranları da bu duruma oldukça şaşırmış gözüküyor.

"ÖYLE DEĞİL Mİ?"

"28 yıl oldu ve hala 'Angels With Filthy Souls'un full versiyonundan iz yok. Umudumu yitirmeye başlıyorum."

Bu duruma bizim de en az filmin öteki hayranları kadar şaşırdığımız bir gerçek. Filmin bu kısmını hatırlamıyor olsanız bile kısa kısa birkaç filmin sanki gerçekten varmışçasına başka bir film için çekilmiş olması durumu, gerçekten de şaşırtıcı.