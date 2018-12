Evde Tek Başına Filmindeki Filmin Sahte Oluşunun Yankıları

Tam 28 yıllık bir efsane olan Evde Tek Başına ile ilgil dün öğrendiğimiz 'mafya filmi' gerçeğinin yankıları sürüyor.

Evde Tek Başına'da (Home Alone) filmin ana karakteri Kevin'ın izlediği mafya filmi Angels With Filthy Souls'un gerçek bir film olduğu ve hatta devam filminin dahi var olduğu zannediliyordu. Dün gelen bir haberle eski bir Hollywood filmi zannedilen Angels With Filthy Souls'un hiç çekilmediği anlaşılmıştı.

Dün bu olayın patlamasının ardından, bugün de filmin -o dönem için- küçük yıldızı Macaulay Culkin de bir tweet atarak herkesi şaşırttı. Buna göre Macaulay Culkin dahi bu gerçekten haberdar değilmiş.

"Tüm bir çocukluğum boyunca, Evde Tek Başına'da Kevin'ın seyrettiği Angels With Filthy Souls'u aslında eski bir film sanıyordum."

"Ben de!"

Sinema dünyası o kadar büyülü ve derin bir dünya ki aradan bunca zaman geçmesine rağmen yeni detaylar ve keşfedilecek şeyler çıkabiliyor karşımıza. Bakalım Evde Tek Başına ile ilgili daha nelerle karşı karşıya kalacağız.