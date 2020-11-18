E-ticaret Yapanlar İçin Yeni Bir Vergi Muafiyeti Geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir düzenleme ile bazı e-ticaret erbaplarına vergi muafiyeti geldi. Bu muafiyetin oranı, çalışanı olanlar için yüzde 2, çalışanı olmayanlar içinse yüzde 4 olarak belirlendi. Muafiyetten yararlanabilmenin şartı ise satılacak ürünün evde üretilmesi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, e-ticaretle uğraşan vatandaşların yüzünü güldürecek yeni bir düzenlemeyle geldi. TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen düzenleme, 1 Ocak 2021 itibarıyla e-ticaret yapan bazı vatandaşların, gelir vergisinden muaf olmalarının önünü açıyor. Ancak bu muafiyetin bazı sınırlamaları bulunuyor.

Düzenlemeye göre evlerinde ürettikleri ürünleri internet üzerinden satan vatandaşlar, 2021 yılı itibarıyla gelir vergisinin en azından bir kısmından muaf olacaklar. Bu bağlamda muafiyet oranı, çalışanı olanlar için yüzde 2, çalışanı olmayanlar için yüzde 4 olarak belirlendi. Ayrıca bu muafiyetten faydalanmak için hasılat miktarının 220 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Ayrıca bu düzenlemeden faydalanmak isteyen e-ticaret erbabının ergiden muaf esnaf belgesi alması, ticari hesap açması ve tüm hasılatını da bu hesap üzerinden belgelendirmesi gerekecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, e-ticaretin pek çok vatandaş için vazgeçilmez bir hal aldığını söyledi. Kimilerinin alışveriş yapmak için kimilerininse gelir artışı sağlamak için e-ticarete yöneldiğini ifade eden Bülbül, yapılan düzenlemenin pek çok kişi için avantaj sağlayacağını belirtti. Şirket olarak kendilerinin de e-ticaret yapanlara yardımcı olduklarını ifade eden Bülbül, yaptıkları çalışmalarla iş ortaklarının, müşterilere ulaşma süreçlerini hızlandırdıklarını belirtti.

Bu arada, ihracat yapan e-ticaret erbaplarını da ilgilendiren başka bir gelişme var. Bu gelişmeye göre e-ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen yurt dışı satışlarında yüzde 50 kazanç istisnası uygulanacak. Bu uygulamadaki esas şart ise ihraç edilen bir ürünün ağırlık ve tutar itibarıyla Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından işlenebiliyor oluşu.