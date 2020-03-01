Genç Mühendisler Evde Ürettikleri Motosikleti Sergiliyor

CNR Expo Fuar Merkezi değişik bir sergilemeye ev sahipliği yaptı. Mühendis kardeşler Onur ve Oğuz Canbaş ile meslektaşları Onur Özkan; tamamen kendi imkanlarıyla kardeşlerin Üsküdar'da bulunan evlerinin altında kurdukları atölyede ürettikleri motosikletleri halka tanıttı.

Genç mühendisler ‘Tosbike’ adını verdikleri motosikletin yapım aşaması hakkında açıklamalarda bulundu. Onur Canbaş, üniversiteyi bitirmelerinin ardından evlerinin altında küçük bir atölye kurarak motor ve araç parçalarından küçük üretimler ve tamiratlarla geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Kendi üretimimiz olan somut bir ürün ortaya çıkmasını istiyorduk. Sonucunda internetten gördüğümüz modellerden aldığımız ilhamla, fikri tamamen bize ait olmayan iki farklı model halinde iki motosiklet ürettik. Bunlar mini motosiklet diye geçiyor. İsmini de 'tosbike' koyduk. Hedefimiz bunların üretimini artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak'' ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte sadece motosiklet üretimiyle sınırlı kalmak istemediklerini belirten genç mühendis Canbaş, ''Şu anda hedefimiz, bu senelik, motosiklet üretmek ve ürettiklerimizi satmak. Ama ilerleyen süreçte iş nereye gider, daha büyük motosiklet olur, araçlar olur, savunma sanayinde başka araçların parçaları olur, zamanla bunları göreceğiz'' sözleriyle ilerleyen dönemlerde daha büyük işler yapmak istedikleri mesajını verdi.

4 ay içerisinde tamamladık

Oğuz Canbaş, okulunu bitirdikten sonra bir yıl özel bir şirkette çalışarak iş tecrübesi kazandığını da anlattı. Çalıştığı şirketten ayrıldıktan sonra kardeşi ve bir arkadaşlarıyla kendi işlerini yapmaya karar verdiklerini belirten Canbaş, ''Tosbike adını verdiğimiz motosikletin yapımına yurt dışından bir internet sayfasından görerek başladık. İlk başta bunu bir şeye benzetemiyorduk ama sonradan bunun satabileceğini, tutabileceğini ve yapımının basit olduğunu fark edince hemen üretime başladık. 4 ayda ürettik ve şu anda iki farklı prototipimiz var. İkisini de şu anda fuarda sergiliyoruz. Keyif alarak atölyede üretmeye başladık'' dedi.

Farklı projelerimiz de var

Gelecekte ülkemize katkı sunmak adına ürettikleri araçları ihraç etmek istediklerini ifade eden Onur Özkan ise kendileri gibi genç girişimcilere, kendilerine inanmalarını ve çaba göstermelerini tavsiye ederken “Onur'un internetten gördüğü motosikletleri üretebilir miyiz diye konuştuk. Ürettikten sonra fuar olduğunu öğrendik ve dedik ki 'Bizim bunları insanlara göstermemiz lazım.' Başka projelerimiz de var. Fuarda da birçok insanla tanışma imkanımız oldu” açıklamasını yaptı.

Genç girişimcilerin Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Onur Canbaş, ikiz kardeşi İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Oğuz Canbaş ile ortak arkadaşları İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunu Onur Özkan olduğunu da ekleyelim. Bir araya gelerek kurdukları küçük bir atölyede, motosiklet üretmeye başlayan gençlerin sonraki süreçte neler yapacağı şimdiden heyecan ve merak uyandırıyor.