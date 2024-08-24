Everest Dağı’nın zirvesindeyken yumurta haşlamanız mümkün değil. Ne yaparsanız yapın çiğ kalır. Peki neden?

Everest Dağı, doğası gereği pek çok enteresan deneyimi ve zorlukları içinde barındırıyor. Bu, sadece tırmanmayı da içermiyor. Sıradan, gündelik bazı şeyler bile Everest’te değişebiliyor.

İşte bunlardan biri de Everest’in zirvesindeyken en basit yemek pişirme yöntemi olan yumurta haşlamayı bile yapamayacak olmanız. Nedenini açıklayalım.

Everest Dağı’nın zirvesinde neden yumurta haşlanamaz?

Everest Dağı gibi yüksek rakıma sahip olan yerlerdeki hava basıncı, deniz seviyesinden epey düşük. Suyun kaynama noktası, bu basınç seviyesiyle değişebiliyor. Mesela basınç düşükse suyun kaynama noktası da düşüyor.

Everest üzerinden örnek verecek olursak, zirvesindeyken suyun kaynama noktası 100°C değil de ortalama 70°C civarında oluyor.

Bu yüzden Everest’in zirvesinde yumurta haşlamak imkânsız.

Bildiğiniz üzere yumurtanın haşlanması için haşlama suyunun 100°C olması gerekir ki yumurta pişsin. Ancak Everest Dağı’nın zirvesinde su hiçbir zaman 100°C olmayacağı için yumurta da pişmesi için ihtiyacı olan sıcaklığa ulaşamaz.

“İyi de su yine de kaynıyor, pişmesi gerekmez mi?” diyorsanız şöyle anlatalım: Su kaynasa bile 70 derecelik sıcaklık, yumurtanın içindeki beyaz ile sarıyı tam olarak pişirecek seviyeye ulaşamaz. Yani yumurta hiçbir zaman tam anlamıyla haşlanamaz.

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