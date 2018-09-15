Bazı insanlar evlerinde, eski ev sahiplerinden kalan gereksiz eşyalar bulurlar. Bazıları da fark etmeden yaptıkları “arkeolojik kazılar” sonucunda şaşkınlık veren paralar, mücevherler hatta zemin kaplamaları buluyorlar. İşte 20 evde bulunan ilginç “antika” eserler.
1. Bu büyüklükteki bir oyunda bankadan para çalmak biraz zorlayabilir ama imkansız değil.
2. 1800'lerin mezarlığının üstüne kurulmuş bina. Hiç bozulmadan korunmuş olması gerçekten inanılmaz.
3. Yeni evdeki dolapların arasında küçük bir süt kapısı. Daha çok Harikalar Diyarına açılacak gibi duruyor.
4. Eski bir polis karakolunda, hücre kapıları ile yaşamak.
5. Apartmanın altından çıkan, girmeye cesaret edemeyeceğiniz tünel.
6. Yer karolarını çıkarırken, evin ilk sahiplerinden küçük bir not bulmak.
7. 1741 yılında inşa edilen evden çıkan "Tom ve Jerry" seti.
8. Kuyu manzaralı orijinal yapıyı bozmak istememek.
9. Yeni taşındığınız evin altından çıkan, aşırı ürpertici gizli bölümler.
10. Tıraş bıçağı imha uzmanı dolap.
11. 1909 elektrik anahtarlarına sahip bina, şimdikine göre daha kaliteli ve oldukça şık görünüyor.
12. Evin altından çıkan başka bir yapı. Bu sefer kiler olduğunu anladığımız için daha az korkunç.
13. Su basan evin altında saklanan resimler.
14. Bükemediği bileği öpen mimarlar, kayayı yok edemeyince çevresine ev yapmaya karar vermişler.
15. 100 yıllık olan asansör kolu.
16. Banyodaki mücevher kasası.
17. Yenilenen bir ofisin altından çıkan hazine sandığı gibi sığınak.
18. Çiftlik evinin duvarlarının altında bulunan ve gerçekten güzel görünen uzay temalı duvar kağıdı.
19. Duvar kağıdının altından çıkan sanat eseri.
20. Eski bir bankadan dönüşen eczane, kasaları vitamin deposu olarak kullanıyor.