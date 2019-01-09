CES 2019 kapsamında dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar gibi bilindik ürünlerle karşılaşsak da Scribit gibi yenilikçi gelişmelere de rastlıyoruz.

Geçtiğimiz haziran ayında bir Kickstarter projesi olarak karşımıza çıkan ve %100 bağışa sadece 2 saatte ulaşarak ulaşılması güç bir rekor kıran Scribit, kullanılabilir son haliyle CES 2019'da karşımıza çıktı ve görenleri tekrardan büyüledi.

Scribit, sloganından da anlayabileceğimiz üzere duvarınızı bir kanvasa çevirmeyi hedefliyor. Dünyanın duvara resim çizebilen ve çizdikten sonra anında geri silebilen ilk ve tek robotu olan Scribit'in çalışma prensibi de çok ama çok basit. Özel hazırlanan mobil uygulaması sayesinde duvara yazılmasını/çizilmesini istediğiniz herhangi bir motifi, hatırlatıcıyı veya graffitiyi robota gönderiyorsunuz ve gerisini Scribit hallediyor.

1 Scribit ve 4 uyumlu kalem hediyesiyle Kickstarter üzerinden 199 dolara satılan ürünün 2019'un ilk aylarında kullanıcılara ulaştırılacağı belirtildi.