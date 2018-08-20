Dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, geçtiğimiz hafta EVOFONE’un resmi distribütörlüğü ile ülkemize giriş yaptı. Bir okuyucumuz, Xiaomi’nin global iletişim merkezine bu konu hakkında soru sorduğunda farklı bir cevap aldığını söylüyor.

Xiaomi, uzun bir süredir Türkiye’de beklenen bir firma. Ürettiği telefonlar ve teknolojik ürünlerinin çeşitliliği, tüketiciler için ciddi alternatifler sunuyor. EVOFONE, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği bir basın toplantısıyla Xiaomi’nin Türkiye’deki distribütörü olduğunu açıklayınca bu bekleyiş sonlandı. Firma, Türkiye pazarı için aradığı ortağı buldu.

Bir okuyucumuz, EVOFONE’un lansmanından sonra, durum hakkında bilgi almak için EVOFONE’a ulaştığını belirtti. Facebook üzerinden iletişim kurulan şirketin resmi hesabından verilen cevaplar, okuyucumuzun şüphelenmesine yol açmış durumda. Öyle ki Xiaomi’nin “Xiami” olarak yazıldığı bir yer mevcut.

Okuyucumuzdan gelen ekran görüntüsü şu şekilde:

Xiaomi’nin İstanbul’un iki farklı noktasında mağazalar açacağını daha önce sizlere bildirmiştik. Resmi distribütör olarak EVOFONE, bu mağazaların doğrudan sorumlusu konumunda. Okuyucumuzun EVOFONE'a verdiği cevap biraz sert görünebilir, ancak öncesinde Xiaomi'den aldığı cevabı görünce anlaşılabilir.

Xiaomi’den geldiği söylenen cevap:

“Xiaomi'den selamlar!

Xiaomi'ye olan inancınızı ve ilginizi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Türkiye'deki resmi satış şirketleri için sorgunuzu anlıyoruz.

Şu an itibariyle, bölgenizde cihazlarımızı satmadığımız için sizi bu konuda güvence altına alamayacağımızı bildiriyoruz. Cihazlarımızı bölgenizde kullanıma sunmak için çalışıyoruz ve isteğinizi bu konuda çalışan ekibimize de ileteceğiz. Ürünlerin kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin ve daha fazla güncelleme için Facebook sayfamıza gelin.”

Okuyucumuz, Xiaomi’nin EVOFONE ve lansmanı hakkında resmi bir bilgi sahibi olmadığını savunuyor. İlgili e-postanın devamında okuyucumuzun iddiasına göre Xiaomi resmi bağlantıyı reddediyor, hatta yorum yapmaktan kaçınıyor.

Burada EVOFONE üzerinde oldukça kötü havalar estiği kesin, ancak daha öncesinde cevaplanması gereken sorular var. Okuyucumuzun bize e-posta yoluyla ulaştırdığı konuşmalarda, her iki şirketin de çalışanları durumu yanlış anlamış ve cevapları hatalı olarak vermiş olabilirler. Belki de Xiaomi, Türkiye pazarına ilişkin gelen soruları bir süre daha net şekilde cevaplamayacaktır.

Konu hakkında EVOFONE ve Xiaomi’ye ulaştık. Bilgi aldığımızda bu içeriği güncelleyip, durumu siz okuyucularımızla paylaşacağız.