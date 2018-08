EVOFONE, Xiaomi'nin Resmi Türkiye Distribütörü Oldu

EVOFONE tarafından yapılan açıklamaya göre Eylül ve Ekim aylarında Türkiye'de iki Mi Shop açılacak ve bu mağazalarda 160 farklı Xiaomi ürünü satışa sunulacak.

Mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektörünün öncü şirketlerinden biri olan EVOFONE, akıllı telefondan televizyona, notebooktan drone’a her türlü teknoloji ürününü üreten ve günümüzde dünyanın en çok satan 4. akıllı telefon markası olan Xiaomi’nin resmi Türkiye distribütörü oldu.

Four Seasons Hotel at The Bosphorus’ta gerçekleştirilen basın etkinliğinde Xiaomi’nin Türkiye’deki geleceği hakkında açıklamalarda bulunan EVOFONE Genel Müdür Yardımcısı Onur Çon, her türlü Xiaomi ürününün müşterilerin beğenisine sunulacağı ilk Mi Shop’un Eylül ayı içerisinde İstanbul’da açılacağını duyurdu.

‘’EVOFONE olarak farklı kategorilerdeki ürünleri, tüm dünyada beğeniyle kullanılan Xiaomi’nin Türkiye’deki yetkili distribütörü olmaktan dolayı gururluyuz. Bugüne kadar olduğu gibi dünyanın sayılı markalarından birinin ürünlerini daha Türk tüketiciler ile buluşturacağız.’’ diyen Çon, konu ile ilgili açıklamalarına şu şekilde devam etti:

‘’Bu hizmetimizin yanı sıra teknik servis alanındaki deneyimlerimiz ile müşterilerimize proaktif ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vereceğiz. Ayrıca müşterilerimize daha iyi hizmet vermek adına Eylül ve Ekim aylarında önce Vadi İstanbul’da sonra da Forum İstanbul’da iki Mi Shop açacağız.

Bu iki mağazada Xiaomi ürünleri hakkında detaylı alabilecek olan tüketiciler, 160 farklı Xiaomi ürün seçeneğini de yerinde deneyimleyebilecekler. İstanbul ve Türkiye genelindeki Mi Shop sayımızı kısa süre içerisinde artırmak da öncelikli iş planlarımız arasında yer alıyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Xiaomi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde bugüne kadar olduğu gibi teknoloji sektöründeki dinamikleri değiştireceğimize inanıyoruz.’’

EVOFONE iş ortaklarından olan TeknoSA adına toplantıya katılan TeknoSA Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Kayhan Ozar ise EVOFONE-Xiaomi iş birliğini şu şekilde yorumladı:

‘’Türkiye’nin öncü ve en yaygın teknoloji perakende şirketi olarak Xiaomi ürünlerini tüketicilerle buluşturuyoruz. TeknoSA ile EVOFONE arasındaki sinerji de artarak devam ediyor. İş birliğimiz kapsamında, Xiaomi’nin en önemli ürünlerinden Mi A2, çok yakında sadece TeknoSA mağazaları ve www.teknosa.com.tr‘den satışa sunulacak. Xiaomi ürünlerinin TeknoSA içerisinde artan pazar payı, yeni ürünlerle daha da ivme kazanacak. Türk tüketicisi, Xiaomi’nin farklı alanlardaki ürünlerine bu iş birliği sayesinde çok daha hızlı ve uygun fiyatlarla ulaşmaya devam edecek.’’