Evrenimizden Önceki Evrenlere Dair Kanıtlar mı Bulundu?

İçinde bulunduğumuz evrenden önce ne vardı? Bu sorunun cevabı, bugüne kadar ‘koca bir boşluk’ şeklinde ifade ediliyordu. Son araştırmalar dünyayı şoka uğrattı. Bugünkü evrenden önce var olduğu düşünülen evrenlerin, ölmüş kara deliklerine ait izlere rastlanmış olabilir.

Evrenimizin bundan 13.7 milyar yıl önce yaşanmış Büyük Patlama’dan sonra şekillendiğine dair net kanıtlar var. Bilimsel açıdan bu patlamadan önce ne olduğuna dair farklı yaklaşımlar mevcut olsa da kanıtlar, büyük bir hiçliğin üzerinde duruyor. Yine de akılları karıştıran ve aksi kanıtlanamayan bir teori daha var. Konformal Döngüsel Kozmoloji denen bu teori, evrenimizin Büyük Patlama ile var olmaya başlamasından ziyade, bunun bir döngüden ibaret olduğunu söyler. Yani bir patlama yeni bir evreni tetikler, her evrenden önce bir başka evren vardır, vakti gelince de yerine yeni bir evren geçer.

Evrenin bir kısmı bu teoriye göre, diğer evrene geçiş sırasında yok olur. Bilim insanları da eski evrenlere ait olduğu düşünülen elektromanyetik radyasyon sinyallerinin peşine düştüler. Sonuç olarak, evrenimizden daha yaşlı kara deliklerin(!) kanıtlarına rastladıklarını iddia ediyorlar.

Araştırmacıların elde ettikleri kanıtlar, Stephen Hawking’in de adını taşıyan “Hawking noktaları” ile elde edildi. Bu yaklaşım, kara deliklerin yine Hawking radyasyonu olarak bilinen radyasyon cinsini yayabileceğini konu alıyor. Söz konusu radyasyonların izini takip etmek, bir evren içindeyken önceki evrenlerin kanıtlarına götürebilir.

Araştırmacılar, Hawking noktalarının Büyük Patlama’dan sonra evrenin her köşesine saçılan mikrodalgalarda bulunabileceğini düşünüyorlar. Önceleri bu noktaların yıldızlarası tozların yerçekimi dalgalarından kaynaklandığı düşünülüyordu. Yapılan son araştırma durumun böyle olmadığını, söz konusu noktaların eski evrenlere dair birer kanıt olabileceğini öne sürüyor.

Günümüzde evrenlerin bir dönüşüm içerisinde olduğu konusu çok fazla tartışamaya neden oluyor. Bu teorinin en mantıklı tarafı, var olan bir evrenin tek bir noktaya sıkışıp yok olması yerine içinde gerçekleşen yeni bir patlama ile yok olması üzerine yoğunlaşması.

Yine de Hawking radyasyonuna dair kesin bir kanıt bulunamadı. Söz konusu teori son derece ilginç olup, araştırmayla desteklense de eski evrenlerin kalıntılarını keşfetmeden önce atılması gereken çok fazla adım var.