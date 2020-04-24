Evrenin Oluşumuna Dair Gizemlerden Birini Çözmeye Yaklaşıldı

Yıldızlar, gezegenler, galaksiler ve kara delikler… Akıl almaz bir büyüklüğe sahip olan evren, binlerce keşfe rağmen hala aydınlatılmayan pek çok gizem barındırıyor. Bilim insanları, ışık hızına yakın hıza sahip olan nötrinolardan elde ettikleri yeni kanıtlar sayesinde evrenin oluşumuna dair en büyük gizemlerden birini çözmeye çok yaklaştı.

Evrenin başlangıcında sadece madde ve antimadde vardı. Sonra yalnızca madde kaldı. Peki, neden? Bu soru, fiziğin en temel gizemlerinden birini oluşturuyor. İlk kez 1920'li yıllarda Rus kozmolog ve matematikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı fizikçi Georges Lemaître tarafından ortaya atılan Big Bang teorisi, evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini söyler.

Evren oluştuğunda, karşı karşıya geldiklerinde birbirlerini yok eden madde ve antimadde ortaya çıktı. Öyleyse yukarıdaki soruyu bir kez daha soralım. Nasıl oluyor da evrendeki tüm galaksileri, yıldızları ve dünyaları oluşturacak kadar madde bulunuyor? Nature dergisinde yayınlanan bir araştırma, bilim insanlarının bu soruya cevap verme yönünde önemli bir ilerleme kaydettiğine işaret ediyor.

Büyük Patlama’nın, nötrino adı verilen çok sayıda atom altı parçacığını ortaya çıkardığı söyleniyor

Leptogenez adı verilen teori, Big Bang'in yani Büyük Patlama’nın nötrino adı verilen çok sayıda atom altı parçacığını ortaya çıkardığını ortaya koyuyor. Teoriye göre, bu nötrinolar parçalandıklarında, antimaddeden daha fazla madde oluşturdu. Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Japon bilim insanları, T2K (Tokai to Kamioka) deneyinde, Leptogenez teorisini destekleyen bulgulara ulaştı.

Araştırmacılar nötrinolarda, antinötrinolardan daha fazla nötrino salınımı (Bir nötrinonun daha sonradan farklı bir tür olarak ölçülebilmesine denen bir kuantum mekaniği fenomeni) saptadı. Bu da ikisinin, sadece birbiri ile eşit şekilde hareket etmediğini, aslında farklı davrandığını ortaya çıkardı.

Bulgular, madde ve antimaddenin nasıl olduğunu anlama arayışında önemli bir ipucu sağlayabilir

Çalışmaya göre, bir parçacık ve onun karşımadde muadili arasındaki bu farka, CP ihlali deniyor. Araştırmacılar, CP ihlalinin evren doğduktan sonra madde ve antimaddenin nasıl olduğunu anlama arayışında güçlü bir ipucu olduğunu söylüyor.

Fizikçiler, nötrinolarda CP ihlali olduğunu kanıtlasalar dahi, kozmik antimadde gizemini tamamen çözebilmiş değiller. Kaliforniya Üniversitesi'nden teorik fizikçi Seyda İpek, Leptogenez teorisini kanıtlamak için böyle bir bulgunun gerekli ancak yeterli olmadığını belirtiyor. Teorinin çok geniş olduğuna dikkat çeken İpek, tüm olasılıkları keşfetmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurguluyor.

Benzer şekilde Stony Brook Üniversitesi'nden Chang Kee Jung da, nötrino ve antinötrinoların ne kadar farklı olduğunu kesin olarak belirlemek için daha fazla veriye ve deneye ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor.