Artık adeta yeni bir dil haline gelen emojilerin 'kelime' sayısı da giderek artıyor.

Emojiler, internetin hayatımıza kattığı en enteresan yeniliklerden biri diyebiliriz. Artık her anımıza dahil oldukları için hiç birimize 'enteresan' gelmeyen emoji dili, yeni bir iletişim dili oluşturduğuna ve dünya üzerindeki en evrensel dil olduğuna dair akademik araştırmalar ve makalelerin oluşmasına neden oldu. Üstelik emoji dilinin kelime haznesi de sürekli genişliyor.

Son olarak Unicode 12.0 güncellemesi ile hayatımıza 179 yeni emojinin dahil olacağı açıklandı. Emojiler son güncellemelerle özellikle cinsiyet eşitliği ve ırkçılık karşıtlığını vurgulayan bir tavır sergilemişti ve bu da emojilerin evrenselleşmesinde büyük bir etkiye sahip. Son güncellemede de yine benzer eklemeler var ancak bunun dışında popüler kültürün hayatımıza dahil ettiği pek çok obje de emojileşmiş durumda.

Yeni emojiler arasında işitme engelli kişiler, yeni ırk-cinsel yönelim ayrımı olmayan çiftler, flamingolar ve waffle, Hindu tapınakları gibi pek çok obje, kişi ve dini tabanlı görseller var. Emojilerin Apple cihazlara 2019 senesinde entegre edileceği açıklandı ve 2020'de çıkacak emojiler için hazırlıkların başladığı belirtildi.