Excalibur PUBG Arena Turnuvası İçin Kayıtlar Başladı

Battle Royale türünün demirbaş oyunlarından biri olan PUBG, 24 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Excalibur PUBG Arena ile rekabeti zirveye taşıyacak ve tüm PUBG tutkunlarını bir araya getirecek.

Excalibur sponsorluğunda sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan PUBG Arena turnuvası, yalnızca profesyonel esporcuları değil, PUBG tutkunu amatör oyuncuları da davet ediyor. Tüm oyuncuların katılımına açık olan turnuva için kayıtlar 16 Nisan'da (bugün) başlıyor ve 22 Nisan tarihine kadar devam edecek.

24 Nisan itibarıyla başlayacak turnuvada oyuncular, 2 hafta sonu boyunca cumartesi ve pazar günleri kıyasıya rekabet edecek. Grup eleme aşamasındaki en iyi 2 takım, büyük finalde oynamaya hak kazanacak.

Profesyonel ve amatör PUBG oyuncuları, 20 bin TL'lik ödül havuzundan pay almak için mücadele edecek

Büyük finale katılmaya hak kazanan takımlar 1907 Fenerbahçe, 839 Pizza Locale, Digital Athletics, Fastpay Wildcats, Karagümrük Espor, Kumiho, XFlow ve Other Side gibi Türkiye'nin en iyi PUBG takımları ile 20 bin TL ödül havuzu bulunan 9 Mayıs'taki finalde boy gösterecekler.

Turnuvanın sunucuları Yağız Efe “10000days” Vardarbaş ve Berkay “Vicrains” Yılmazbayhan olacak. Ayrıca yarışmanın büyük finalinde katılımcıları ve izleyicileri birçok sürpriz de bekliyor olacak.

Excalibur PUBG Arena'da birinci olan takım 12 bin TL, ikinci olan takım 6 bin TL, üçüncü olan takım ise 2 bin TL ödül kazanacak. Turnuva ile ilgili daha fazla bilgi almak ve turnuvaya katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.