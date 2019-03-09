Kaptan Marvel, Stan Lee'nin Görüldüğü Son Film Olmayacak

2018'in sonlarında aramızda ayrılan efsaneleşmiş çizgi roman yazarı Stan Lee, Kaptan Marvel'dan sonra da beyaz perdede görülmeye devam edecek.

Marvel Sinematik Evreni, toplamda üç ayrı evreden oluşan ve sinema dünyasına adını altın harflerle yazdırmış bir efsane haline geldi. 2008'de Iron Man'in ilk filmiyle başlayan dönem, dün (8 Mart) vizyona giren Kaptan Marvel'ın çıkışıyla yeni bir döneme kapılarını araladı.

Marvel'ın ve çizgi roman dünyasının ikonik ismi Stan Lee, sinematik evrende hayranı olduğumuz birçok süper kahramanın yaratıcısı olmakla beraber, hemen hemen her filmde kendini göstererek yüzümüzü güldürmeyi başarıyordu. 12 Kasım 2018'de hayata gözlerini yuman efsaneleşmiş Stan Lee'nin görüldüğü son filmin Kaptan Marvel olacağı düşünülüyordu. Çünkü; Kaptan Marvel'daki tüm Stan Lee sahneleri ölümünden önce çekilmişti ve tamamen hazırdı.

Stan Lee'yi bir daha göremeyeceğimizi düşünürken herkesi şaşırtan haber Marvel Stüdyoları'nın başkanı Kevin Feige'den geldi. Feige, Stan Lee'nin ölümünden önce tahmin edilenden daha fazla sahnenin çekilip hazırlandığını ve Stan Lee'nin 29 Nisan'da vizyona girecek olan Avengers: End Game'de ve sıradaki Spider-Man: Far From Home filminde de görüleceğini duyurdu.

Stan Lee'yi göreceğimiz sıradaki film Avengers: End Game 29 Nisan'da, diğer film Spider-Man: Far From Home ise 5 Temmuz'da vizyona girecek.