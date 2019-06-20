Eximus IV, Dünyanın Enerji Verimliliği En Yüksek Aracı Oldu

Her yıl düzenlenen Delsbo Elektrik yarışmasında İsveç, öğrencileri dünyanın enerjiyi en verimli şekilde kullanan otomobilini yapmaları için cesaretlendiriyor. Bu yılın şampiyonu olan Eximus IV, tüm rekorları 'bir kez daha' altüst etmeyi başardı.

Gelecek elektrikli araçlarda, bu konuda hiç kimsenin şüphesi yok. Elektrikli otomobillerin gerçekten işe yaramaları için enerji tüketimi konusunda verimli olmaları gerekiyor. İsveç’te düzenlenen Delsbo Elektrik adlı yarışmanın amacı da en verimli elektrikli aracı üretebilmek.

Dalarna Üniversitesi ve Chalmers Teknik Üniversitesi işbirliği ile kurulan Team Eximus, yarışmaya ilk katıldığı 2016 yılından bu yana adeta efsane haline geldi. Takım, her yıl kendi rekorunu kırıyor.

Tekerlek yüzeyindeki sürtünmeden yaşanacak olan enerji kaybını en aza indirme amacıyla raylarda yapılan yarışta, araçların 3,36 kilometre boyunca sürekli olarak gidebilmesi, yolcu başına ortalama 50 kilogramdan altı yolcu taşıyabilmesi gerekiyor. Böylece küçük çocuklar, yarışmanın final turunda yolcu olma heyecanı yaşayabiliyorlar.

Eximus IV, inanılmaz hafif ve aeordinamik olarak çok gelişmiş bir model üretti. Aşırı hafif uçak materyalleri ve yeni bir motor kullanan ekip, yavaş ilerleyen bir yarışa hazırlanmasına rağmen rüzgar tünellerinde çalışmalar yaptı. Bu araçlar, ortalamada bisikletten daha hızlı değil. Zaten yarışmanın odak noktası da enerji verimliliği. Eximus IV, her kişi için kilometre başına 0.603 wattsaat enerji üretecek. Altı kişilik bir araç için verimlilik 687 MPGe oldu.

Yarışmada dikkat çeken bir başka ekip ise Chalmers Üniversitesi’nden Levitas ekibi oldu. Maglev ray sistemi kullanan bu ekip, raylardan 2 mm yükseklikte havada süzülen, 160 kilogram ağırlık taşıyabilen bir araç üretti. HHK Cluster Müdürü ve İnovasyon Ödülü jürisi başkanı Paul Bogatir, ekibin ürettiği sistemin sektörü oldukça değiştirebileceğini, Chalmers ekibinin yaptığı manyetik olarak havada duran trenin ucuz, iyi çalışan ve mükemmel kontrole sahip bir araç olduğunu belirtti. Bogatir’e göre bu çalışma oldukça dikkat çekecek.

Yarışma videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.