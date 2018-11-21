Exynos 7885 Çipsetli Yeni Samsung Galaxy M2 AnTuTu Testi

Samsung’un yeni gelecek olan Galaxy M serisi Geekbench veritabanında ortaya çıktı. SM-M205F model adıyla anılan bu cihaz, Samsung Galaxy M2 olabilir.

Exynos 7885 çipseti 2018 yılında çıkan Galaxy A telefonlarda da kullanılmıştı. Cihazın RAM’i 3 GB, hafızası ise 32 GB olacak ancak 4 GB RAM ve 64 GB hafızalı bir versiyonunun da olması bekleniyor.

Bu çipset, M serisinden beklediğimizi aşan bir güce sahip. Galaxy J serisinden daha güçlü bir işlemciye sahip olan bu modeller 14nm çipe, iki adet görece daha hızlı olan Cortex A73 çekirdeğe ve altı A53 çekirdeğe sahip. Bunlara ek olarak da Mali-G71 GPU barındırıyor. Galaxy M serisinin başlangıç seviye telefon olarak tasarlandığını göz önüne alırsak, bu seride yer alan çipin orta sınıftan olması çok şaşırtıcı.

Kullanıcılar şimdi, bir dönem pazarın tartışmasız hakimi olan Samsung’un geri dönüş yapıp yapmayacağını merak ediyor. Cihazın çıkış tarihi ve fiyatı henüz bilinmiyor.