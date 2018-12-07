  • Exynos 9610'lu Samsung Galaxy A50, Geekbench'te Ortaya Çıktı

Exynos 9610'lu Samsung Galaxy A50, Geekbench'te Ortaya Çıktı

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Samsung'un orta segmentteki yeni temsilcisi olacak Galaxy A50; 4GB RAM, Exynos 9610 işlemci ve Android 9.0 Pie ile Geekbench'te görüntülendi.

Model adı tam olarak bilinmeyen SM-A505F model numarasına sahip bir Samsung Galaxy akıllı telefon Geekbench’te görüntülendi. Samsung Galaxy Aa50 adında yeni bir akıllı telefon olması beklenen cihazın bazı önemli teknik özellikleri de böylece ortaya çıkmış oldu.
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Geekbench sonuçlarına göre cihaz, Samsung’un 10nm süreci ile üretilen sekiz çekirdekli orta segment işlemcisi Exynos 9610’dan güç alacak. 4GB RAM kapasitesine sahip olan cihaz, Android’in son sürümü olan Android 9.0 Pie ile kutudan çıkacak.

Söz konusu Exynos 9610 işlemcisi; yeni fotoğraf çekimi deneyimi için derin öğrenme tabanlı görüntü işleme, 480fps ağır çekim video kaydı gibi bazı özel yeteneklere sahip olacak. İşlemci ile birlikte orta segmentteki fotoğraf kalitesi de artış gösterecektir.
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Samsung, geçtiğimiz Temmuz ayında Galaxy A50 olacağı tahmin edilen SM-A505F’nin de içinde bulunduğu pek çok Galaxy A serisi model için marka başvurusunda bulundu. Ancak marka başvurusunda bulunulan hiçbir model şu ana kadar piyasaya sürülmedi.

Kaynak : https://www.samsungcentral.com/2018/12/06/samsung-sm-a505f-appears-on-geekbench/
Etiketler: samsung
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