Google, Ağustos listesinin ardından hızlıca Eylül istatistiklerini karşımıza getirdi. Nitekim istatistiklerde Android 9 Pie yer almadı...

Google, Ağustos ayı rakamlarını bildireli sadece iki hafta geçmişken şimdide Eylül ayına dair Android dağıtım sayılarını yayınladı. Yayınlanan listede Android 9 Pie’ın hala eksik olduğu göze çarptı. Google Pixel ve Pixel 2 için Ağustos başında; yakın zamanda Essential Phone, OnePlus 6 ve bugün itibariyle Nokia 7 Plus’a gelen Android 9 Pie, nitekim Android dağıtım istatistiklerine dahil edilmedi.

Eylül ayının yayınlanan istatistikleri Oreo’nun büyük sıçramalar yaptığını ortaya koydu. 8.0 ile yüzde 11.4’ten yüzde 13.4’e ve 8.1 ile yüzde 3.2’den yüzde 5.8’e yükseldi. Toplamda yüzde 19,2 oranındaki 4.6 puan artışı Oreo’yu Android’in en çok kullanılan üçüncü versiyonu haline getirmiş oldu.

Oreo yükselişteyken Nougat, yüzde 30.8’den yavaşça yüzde 29.3’e kaymış olsa da piyasaya sürülen sistemler arasında hala en popüler olanı. Marshmallow Eylül ayında yüzde 21.6 ve Lollipop yüzde 18.3 olarak yer kapladı. Bunların yanı sıra Kitkat yüzde 7.8, Jelly Bean yüzde 3.2; Ice Cream Sandwich ve Gingerbread ise yüzde 3 pastadan pay aldı.