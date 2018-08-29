  • Eylül Ayında Ücretsiz Verilecek PlayStation Plus Oyunları

Eylül Ayında Ücretsiz Olarak Verilecek PlayStation Plus Oyunları Açıklandı

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PlayStation Plus üyelerini sevindirecek haber: Çok beğenilen oyunlar, eylül ayında ücretsiz indirilebilecek.

PlayStation Plus üyeleri için eylül ayının ücretsiz oyunları belli oldu. PlayStation’ın birçok ayrıcalık tanıdığı bu üyelik için; Destiny 2, God of War III Remastered ve Another World oyunları bu ay ücretsiz olarak oynanabilir hale getirilecek.

Oyuncular Destiny 2 oyununu 29 Ağustos'tan, God of War III Remastered ve Another World oyunlarını da 4 Eylül'den itibaren kütüphanelerine ücretsiz olarak ekleyebilecekler.

PlayStation 4 kullanıcıları için Eylül ayında ücretsiz olarak verilecek oyunlar: 

  • God of War III Remastered
  • Destiny 2
  • Another World – 20th Anniversary Edition
  • QUBE Director’s Cut, Foul Play

PlayStation 3 kullanıcıları için Eylül ayında ücretsiz olarak verilecek oyunlar:

  • QUBE Director’s Cut
  • Another World – 20th Anniversary Edition  
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Kaynak : https://www.engadget.com/2018/08/29/playstation-plus-free-games-september-destiny-2-god-of-war-3/
Etiketler: playstation 4, playstation 3, god of war, destiny 2
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