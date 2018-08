Eylül Ayında Ücretsiz Verilecek PlayStation Plus Oyunları

PlayStation Plus üyelerini sevindirecek haber: Çok beğenilen oyunlar, eylül ayında ücretsiz indirilebilecek.

PlayStation Plus üyeleri için eylül ayının ücretsiz oyunları belli oldu. PlayStation’ın birçok ayrıcalık tanıdığı bu üyelik için; Destiny 2, God of War III Remastered ve Another World oyunları bu ay ücretsiz olarak oynanabilir hale getirilecek.

Oyuncular Destiny 2 oyununu 29 Ağustos'tan, God of War III Remastered ve Another World oyunlarını da 4 Eylül'den itibaren kütüphanelerine ücretsiz olarak ekleyebilecekler.



PlayStation 4 kullanıcıları için Eylül ayında ücretsiz olarak verilecek oyunlar:

God of War III Remastered

Destiny 2

Another World – 20th Anniversary Edition

QUBE Director’s Cut, Foul Play

PlayStation 3 kullanıcıları için Eylül ayında ücretsiz olarak verilecek oyunlar: