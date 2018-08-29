Eylül Ayında Ücretsiz Verilecek PlayStation Plus Oyunları

PlayStation Plus üyeleri için eylül ayının ücretsiz oyunları belli oldu. PlayStation’ın birçok ayrıcalık tanıdığı bu üyelik için; Destiny 2, God of War III Remastered ve Another World oyunları bu ay ücretsiz olarak oynanabilir hale getirilecek.
Oyuncular Destiny 2 oyununu 29 Ağustos'tan, God of War III Remastered ve Another World oyunlarını da 4 Eylül'den itibaren kütüphanelerine ücretsiz olarak ekleyebilecekler.
PlayStation 4 kullanıcıları için Eylül ayında ücretsiz olarak verilecek oyunlar:
- God of War III Remastered
- Destiny 2
- Another World – 20th Anniversary Edition
- QUBE Director’s Cut, Foul Play
PlayStation 3 kullanıcıları için Eylül ayında ücretsiz olarak verilecek oyunlar:
- QUBE Director’s Cut
- Another World – 20th Anniversary Edition