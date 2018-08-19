NATO ülkeleri, Lockheed Martin'in 5. nesil savaş uçaklarıyla havada tatbikat düzenledi. Eğitimde F-22 Raptor ve F-35 Lightning II havada savaş simülasyonuyla çatıştı.

NATO ülkelerinin birlikte düzenliği tatbikatta F-22 Raptor ve F-35 Lightning II savaş uçaklarıyla hava savaşı simülasyonu gerçekleştirildi. Norveç hava sahasında yapılan tatbikatın görüntüleri US Military News haber sitesinin Youtube kanalında yayınlandı.

Eğitimde, ABD Hava Kuvvetleri’nin 2 adet beşinci nesil F-22 Raptor’ü ile Norveç ordusunun 2 adet F-35 Lightning II savaş uçağı gökyüzünde tatbikat düzenledi. Norveç’e ait F-35 Lightning II, Amerikan savaş uçağı üreticisi Lockheed Martin’in tarafından geliştirilen ikinci uçak. Martin’in seri üretime geçirdiği ilk uçak ise F-22 Raptor.

5. nesil bu iki savaş uçağı hem teknik aksaklıklar hemde fiyatlarının yüksek olması sebebiyle oldukça eleştiriliyordu. Ekim ayında F-35 pilotları, savaş uçağında oksijen yetersizliğini bildirmişti; geçen Kasım ayında ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), F-35’lerde paslanma sorunu olduğunu belirtmiş ve orduya yapılacak teslimatı 30 günlüğüne askıya almıştı.

ABD ve Norveç'in savaş uçakları tatbikatını aşağıdan izleyebilirsiniz: