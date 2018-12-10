ABD'nin geliştirdiği 5. nesil F-35 Lightning II savaş uçaklarının, ortaya çıkan hatalar ve eksiklikler nedeniyle nihai muharebe testleri için uygun bulunmadığı açıklandı.

National Interest dergisi, ABD Savunma Bakanlığı test direktörüne dayandırdığı haberinde, F-35'lerin silah komuta sistemindeki sorunları nedeniyle uçakların testlere kabul edilmediğini açıkladı.

Haberde uçakların 'havadan havaya' standart füze kullanamadığı belirtilirken, mühimmatların belirlenen hedeften farklı yönlere gittiğine de yer verildi. Haberin detayında ise "F-35 üreticileri, arızalı yazılımı en kısa zamanda yenilemeyi planladıklarını kaydetti. Ancak elimizdeki veriler, üreticilerin aynı açıklamayı birkaç yıl önce de yaptığını gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Soğuk Savaş sonrası ABD'nin yeni nesil savaş uçakları üretmek için yaptığı projelerden olan Müşterek Savaş Uçağı Projesi'nin ortakları ABD, Kanada, İngiltere, İsrail, Türkiye, İtalya, Japonya, Güney Kore ve Avustralya. 1990'ların sonunda başlatılan bu projenin ilk F-35 uçuşları 2006 yılında gerçekleştirilmişti.

F-35 Müşterek Saldırı Uçağı Projesi kapsamında geliştirilen uçaklar, kendine özgü bir terminolojiye sahip beşinci nesil uçaklar olarak NATO üyesi ülkelerde kullanılan savaş uçaklarının yerini alacak şekilde tasarlandı.