Nedense F5 tuşuna basmayı çok severiz. Bilgisayar donduğunda, bir şeyler yüklenirken veya sırf can sıkıntısından… Bu şekilde hâlihazırda yüklenen şeylerin daha hızlı yükleneceğini veya donan bilgisayarın kendini geleceğini düşünürüz.

Esasen bu tuşa bastıktan sonra beklenenin gerçekleşmediğini görsek bile bu tuşa basmaya devam ederiz. Peki bu tuş aslında ne işe yarıyor? Bilgisayarın hızlanmasına katkı sağlıyor mu?

Gelin, bu soruların cevaplarını verelim.

Aslında yenile tuşuna basmak, bilgisayarın performansını hiçbir şekilde etkilemez.

Bu tuşa tıklamak, bilgisayarın sadece yenilenen klasöründeki önbelleği yeniler. Bu da yalnızca o belirli dosyanın bilgilerini yeniler. Ayrıca yenileme işlemi, işlemcinin önbelleğinde saklanan bir klasöre ilişkin verilerin manuel olarak yenilenmesini gerektirdiğinden, işlemciye yük bindirir.

Fakat bu yük oldukça küçüktür ve bilgisayarın performansını etkilemez. Ancak bu sonuç da farklı bir sorunun kapılarını aralar: Eğer yenileme işlemi bilgisayara hiçbir fayda sağlamıyorsa, insanlar bunu neden bu kadar sık yapıyor?

Birçok kullanıcı, bilgisayarda herhangi bir şey yüklenirken yenileme tuşuna basmanın, işlemi daha hızlı hâle getirdiğine inanır.

Bu oldukça yaygın bir düşüncedir. Ayrıca bilgisayar biraz yavaş çalıştığında veya donakaldığında, yenileme tuşuna basmanın yine bilgisayardaki işlemleri hızlandıracağı düşünülür.

Aslında yenileme işlemi, az önce de bahsettiğimiz gibi işlemciyi hızlandırmak yerine ona yük bindirecektir. Bu durum, insanların asansörün düğmesine birden fazla kez basmasına benzer. Sanki bu şekilde asansörün katlarına daha hızlı ulaşılacakmış gibi.

Özetle yenileme işlemi, beklenen etkiyi göstermez. Çünkü bilgisayarın önbellek belleği, otomatik olarak yenilenir ve bilgisayar kullanırken bir şeylerin hızlanması için F5 tuşuna basmak hiçbir işe yaramaz.

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