Dünyanın en büyük sosyal medya ve teknoloji şirketlerinden Facebook, çalışanlarının çoğunun 2020 yılının sonuna kadar evden çalışmaya devam etmesine karar verdi. ABD’li şirket, ofislerini 6 Temmuz’dan önce açmayı planlamıyor.

Dünya çapında dört milyona yakın kişiye enfekte olan yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19, fiziksel ofis kavramını en azından bir süre için rafa kaldırdı. Facebook, Apple ve Microsoft dahil pek çok şirket, salgının yayılmasını önlemek adına evden çalışma modeline geçti. Webtekno ve İzmo ekibi olarak bizler de bu kritik dönemde önlemleri artırarak evden çalışma modeline geçiş yapmıştık.

CNBC'nin haberine göre sosyal medya devi Facebook, çalışanlarının çoğunun 2020 sonuna kadar evden çalışmaya devam etmesine izin verecek. Konuya ilişkin Verge’e açıklamalarda bulunan bir Facebook sözcüsü, kararın hastalık kontrol merkezleri ve Johns Hopkins gibi halk sağlığı kurumlarından gelen bilgilerin yanı sıra hükümet yetkilileri ile yürütülen istişareler sonucunda alındığını aktardı.

Facebook çalışanları, mart ayından bu yana evden çalışıyor

Facebook çalışanları, mart ayından bu yana evden çalışıyor. ABD’li şirket ayrıca, bu süreçte çeşitli nedenlerle çalışamayan çalışanlarının maaşlarını da ödemeye devam edeceğini açıklamıştı. Geçen ay Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, bu sonbaharda gerçekleşecek Oculus Connect VR konferansı da dahil olmak üzere Haziran 2021'e kadar olan tüm fiziksel etkinlikleri iptal ettiklerini duyurmuştu.

Çalışanların bir süre ofislere gelemeyeceğini belirten Zuckerberg, bu süreci mümkün olduğu kadar sağlıklı bir şekilde atmayı hedeflediklerini söylemişti. Bu arada, koronavirüs nedeniyle iptal edilen Oculus Connect VR konferansının bu yılın sonunda çevrimiçi olarak gerçekleştirileceğini de hatırlatmış olalım.

Facebook'un evden çalışma modelini sürdürmesi, diğer teknoloji şirketlerine örnek olabilir

Salgının yayılmasını önlemek adına evden çalışma modeline geçen ilk teknoloji şirketlerinden biri olan Facebook, bu süreci 2020’nin sonuna kadar devam ettirmeye yönelik kararı ile sektördeki diğer firmalara örnek olabilir. Özellikle COVID-19’un ABD’deki seyri dikkate alındığında, çalışanların bir süre daha evlerinde kalması en doğrusu olacaktır.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre (CDC), ülkede şu anda 1 milyon 289 bin onaylanmış COVID-19 vakası var. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1.959 kişi artarak 76.537’ye yükseldi.