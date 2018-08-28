İklim değişikliğinin acil durum alarmı vermesiyle birlikte dev şirketler de çevreci adımlar atma konusunda hız kazandı. 2013'ten bu yana yüzünü yenilenebilir enerjiye döndüren Facebook, 2021'i hedef olarak belirledi.

Dev sosyal ağ Facebook, çevreci adımlar atmaya hazırlanıyor. Şirket bundan sonra faaliyetlerini yenilenebilir enerji ile güçlendirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda sera gazı emisyonlarını da hedefleyen bu proje, 2021 yılına kadar tamamlanmış olacak.

Bugün yapılan açıklamada Facebook, 2020 yılı sonuna kadar tüm küresel faaliyetlerini yenilenebilir enerji ile güçlendirmeyi planladığını açıkladı. Bunun yanı sıra sera gazı emisyonlarını da aynı süreç içerisinde yüzde 75 oranında azaltmayı taahhüt etti.

Facebook sözcüsü açıklamada, “İhtiyaçlarımıza uyan ve enerji piyasalarını ileriye taşıyabilecek yenilenebilir enerji çözümleri bulmak için açık ve yenilikçi bir yaklaşım getiriyoruz. Altyapıyı inşa ederek diğer alıcılara projeler açarak veya yeşil tarife kurarak; müşterilerin yerel tesislerinden yenilenebilir enerji satın almalarını sağlayarak, diğer şirketler ve kuruluşlar için yenilenebilir enerji kaynaklarına erişim sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Dev şirket daha önce 2015 yılında tesislerin yarısını 2018 yılına kadar yenilenebilir enerji ile desteklemeyi hedeflemiş ve geçen yıl bu hedefe ulaşmıştı. Şirket aynı zamanda 2013’ten bu yana yeni güneş ve rüzgar enerjisi için kontrat imzalamıştı. Ürettiği güneş ve rüzgar enerjisi ile Facebook, veri merkezininin enerji ihtiyacını karşılıyor.

Sadece Facebook değil, birçok büyük teknoloji şirketi de son zamanlarda yeşil taahhütlerde bulunarak yenilenebilir enerjiye geçme adımları attılar. Nisan ayında Google, tüm operasyonel enerji kullanımının 2017 yılında rüzgar ve güneş enerjisi ile dengelendiğini açıkladı. Apple’da bu yılın başlarında benzer bir açıklamada bulunarak yeşil şirketler arasına katıldı. T-Mobile ise Ocak ayında 2021 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçeceğinin sözünü vermişti.