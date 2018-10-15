Facebook'a Gönderilen Mesajı Silme Özelliği Geliyor

Facebook'ta gönderilen mesajları iptal etme özelliği geliyor. Benzer özellikler daha önce WhatsApp'a da gelmişti.

Facebook'un son dönemde kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmasına çok alıştık. Altı ay önce Zuckerberg'in sahip olduğu mesajı göndermeme/silme/geri alma opsiyonunu görmek de kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmıştı.

O dönemde, bu imkanın herkese sağlanacağı söylenmişti. Tersine geliştirme yapan kişiler tarafından gelen son açıklamalara göre firma geliştirme projesinde son aşamaya geldi, yeni özellik yakında duyurulabilir. İnsanlar bu konunun geçiştirildiğini düşünmeye başlamışken gelen bu açıklama, endişelerin de yersiz olduğunu gösterdi.

Uygulama ilk olarak mobil uygulamaya gelecek. Şimdilik, silinen mesaj bütün Facebook uygulamalarından ve konuşmaya dahil herkesin mesaj geçmişinden silinecek gibi görünüyor, ancak detaylar henüz belli değil.