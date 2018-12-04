Facebook’un görece az bilinen özellikleri arasında yer alan koleksiyon özelliği, yakın zamanda büyük bir atılım yapabilir.

Facbook’un az bilinen özellikleri arasında koleksiyon özelliği yer alıyor. Beğendiğiniz resimleri, gönderileri, videoları ya da pazar yerindeki bir ürünü, daha sonra kolayca bulmak için buraya kaydetmek mümkün.

Facebook’un aklındaki fikir ise, koleksiyonları daha sosyal araçlar haline getirmek. Tam da kış tatilleri başlamadan önce, koleksiyonunuzu beraber oluşturmak istediğiniz arkadaşlarınızı davet etmeniz gerekiyor.

Facebook’un blog postuna göre, bir kişinin açacağı koleksiyona davet edilmiş olan kişiler de o koleksiyona çeşitli ögeler kaydedebilme hakkına sahip olacak.

Facebook’un koleksiyon özelliği, 2014 yılında çıkan kaydetme özelliğinin gelişmiş bir versiyonu ve Facebook’un verilerine göre milyonlar bu özelliği kullanıyor. Şimdi koleksiyonlar daha sosyal araçlar haline gelecek.