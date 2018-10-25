Facebook, artık aramızda olmayan Myspace ve MSN'in bazı özelliklerini kullanmaya karar vermiş gibi duruyor.

Facebook'ta müzik paylaşımı konusunda yeni alternatiflerimiz olacak gibi duruyor. Facebook'tan yapılan açıklamaya göre artık hikayelerimize şarkı ekleyebileceğiz. Hikaye eklerken müzik tuşuna basarak ulaşacağımız listede kullanabileceğimiz müzikler yer alacak. Bu şarkıların ne şekilde kullanılacağını da kişiler kendileri seçecek.

Ayrıca artık Facebook profilimizde ne dinlediğimizi gösterme şansımız olacak. MSN'de yer alan "Ne dinliyorum" özelliğini yaşı yetenler hatırlar. Bu özellik de biraz ona benzeyecek. Profilinizde yer alan müzik sekmesine eklenen şarkılardan kısa bölümler dinletme şansımız olacak. Ayrıca bir şarkıyı da profilimizin en üstüne sabitleyebileceğiz. Müzik sayfasını ziyaret eden kişiler, sayfada bulunan bağlantıları kullanarak sanatçının sayfasına da gidebilecek. Bir nevi Myspace sayfasına benzeyecek olan müzik kısmına ilginin büyük olması bekleniyor.

Facebook şu anda büyük müzik üreticileri ile telif konusunda görüşmeler yapmaya devam ediyor. Şirket ayrıca Musical.ly'e rakip olarak geliştirdiği Lip Sync'e de şarkı sözlerini eklemenin peşinde.