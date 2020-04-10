Facebook'un yeni özelliği sessiz mod, kullanıcıların uygulama içerisinde geçirdiği vakti görebilmesine olanak tanıyor. Zaman aralığı belirleyen kullanıcı, bu zaman aralığında bildirim almazken uygulamaya giriş yaptığında ise uyarıyla karşılaşıyor.

Dünyamızın geneline yayılması sebebiyle pandemi ilan edilen yeni tür koronavirüs COVID-19'dan korunmak ve virüsün yayılmasını en aza indirgemek için birçoğumuz kendisini evinde karantina altına alıyor. Evlerimizde kaldığımız bu süre içerisinde ise elektronik cihazları diğer zamanlara göre istemeden çok daha fazla kullanıyoruz.

Gün içerisinde elektronik cihazların ekranlarına bakarak geçirdiğimiz zamanın artması, zamanı kötü yönetmemize ve günü verimsiz geçirmemize sebep oluyor. Ekran sürelerini kısaltmak isteyen Facebook ise bunun için yeni bir özelliği platformuna ekledi.

Facebook'un 'sessiz mod'u ile ekran süreleri azalıyor

Bir gün içerisinde ekrana baktığımız toplam süre anlamına gelen ekran süresinin bir hayli arttığını gören Facebook, kullanıcılarının sağlığını düşünerek oldukça yerinde olan yeni bir özelliğini yayınladı.

Facebook'un yeni özelliği sessiz mod, uygulamadan gelen bildirimleri tamamen susturuyor. Belirlenen zaman aralığına göre sessiz mod, bu zaman aralığında herhangi bir bildirimi kullanıcısına yansıtmayarak, kullanıcının uygulamadan bir süreliğine uzaklaşmasına olanak tanıyor.

Sessiz mod aktifken uygulamaya girince uyarı beliriyor

Sessiz mod aktif iken uygulamayı açmaya çalışan kullanıcılar ise ekranın tamamını kaplayan bir uyarı ile karşılaşıyor. Sessiz mod için belirlenen sürenin bitmesine ne kadar kaldığı ekranda gözükür iken isteyen kullanıcılar, sessiz modu tamamen sonlandırıp uygulamaya geçiş yapabiliyor ya da 15 dakikalığına sessiz modu devreden çıkarabiliyor.

Son 2 haftanın istatistiğini de göstererek kullanıcıya uygulama içerisinde ne kadar vakit harcadığına dair bilgi sağlayan sessiz mod, Facebook tarafından; koronavirüs pandemisi sırasında karantina ile başa çıkmaya çalışanlar için mental sağlığı korumaya yardımcı yeni bir özellik olarak lanse ediliyor.