Facebook ve WhatsApp, kişiler arası gerçekleşen konuşmaları uçtan uca şifrelemesiyle biliniyor. Bu da iki platformun da gizliliğe önem verdiği anlamına geliyordu ancak yeni bir anlaşma sonucunda bu şifrelenmiş mesajların belirli taraflara verilmesi konusu gündeme geldi.

Denizler aşırı bir politik anlaşmalar sonucunda sosyal medya platformları son derece ilginç durumlarda kalabiliyor. Son zamanlarda Facebook'un yaşayacağı durum da buna örnek teşkil edebilir. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ın arasında gerçekleştirilen bir anlaşma sonucunda Facebook'un başı kullanıcılarıyla derde girebilir.

ABD'nin Birleşik Krallık'la ekim ayında imzalayacağı anlaşma sonunda Facebook ve diğer sosyal medya platformları, Birleşik Krallık'ın kolluk kuvvetlerine şifreli mesajları teslim etme durumunda kalabilir. Bu durum yalnızca pedofili ve terör gibi ciddi konularda geçerli olacak olsa da yine de Birleşik Krallıklar'ın böyle bir güce sahip olması gibi bir durum söz konusu.

ABD ve Birleşik Krallık, yaptığı anlaşma sonucunda birbirlerinin vatandaşlarını soruşturabilecek ancak ABD, ölüm cezasının olduğu durumlarda Birleşik Krallık'tan bilgi alamayacak.

Diğer siyasetçilerde olduğu gibi Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel, uçtan uca şifrelemenin teröristlerin işini kolaylaştırdığını ve istihbarat teşkilatlarının şüpheli etkinlikleri takip etmesini zorlaştırdığını belirtti. Tabii ki bu konuyla ilgili de belli başlı sorunlar bulunuyor.

Uçtan uca şifrelenen mesajların anlaşma sonucunda iki ülkeye de teslim edilmesiyle birlikte gizlilik şüpheleri tekrardan ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra uçtan uca şifrelemenin kaldırılması gibi bir seçenek varsa bunu sadece hükümetlerin değil, herkesin kullanabileceği de bir gerçek. Bunu kullanabilecek taraflar arasında kötü niyetli ülkeler ve suçlu kişiler bulunuyor.