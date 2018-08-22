Geliştiricilerin hem Google hem de Facebook'a komisyon ödemesinin uygulama geliştiriciler için acımasız olduğunu düşünen Facebook, Anlık Oyunlar mobil sürümünde gerçekleşen satın alımlar için %30'luk komisyonundan vazgeçiyor.

Facebook kullanıcılarının Messenger’daki etkileşimini artırmak isteyen Facebook, 2016 yılında, kullanıcıların arkadaşları ile oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirmesini sağlayan Anlık Oyunlar özelliğini geliştirmeye başladı. 2016 yılında duyurusu yapılan özelliğin beta sürümden çıkıp tüm kullanıcılara ulaşması Mayıs 2018’i buldu.

Anlık Oyunlar, uygulama içi satın alımlar, oyun içi reklamlar ve canlı yayın özelliği ile Facebook için aynı zamanda bir gelir kaynağı haline de gelmişti. Facebook, elde edilen gelirlerin %30’unu alıyor. %70’ini geliştiricilere bırakıyordu. Fakat Adroid’in sahibi olan Google da geliştiricilerin kazançlarından %30’luk pay alıyordu.

Bir uygulama içi satın alım gerçekleştiğinde ilk olarak Google, bu satın alım işleminden %30’lık komisyonunu alıyor. Daha sonra ise Facebook, kalan %70’lik dilimin %30’unu gelir olarak alıyor. Böylece 100 TL’lik bir uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştiren geliştiriciler, bu gelirin sadece 49 TL’sine sahip olabiliyorlardı.

Bu durumu yeniden değerlendiren Facebook, geliştiricilere haksızlık yapıldığı kanısına vardı. Sosyal medya devi, anlık oyunlar üzerindeki %30’luk payından feragat etti ve böylece geliştiriciler uygulama içi satın alım ve reklam gelirlerinden sadece Google’a komisyon ödeyecekler. Bu sayede de %49 olarak gelir payları %70’e çıkmış olacak.

Facebook, Anlık Oyunlar için geliştirdiği yeni komisyon politikası, geliştiricileri tamamen sevindirmeyecek. Zira şirket, Anlık Oyunlar’ın web sürümünde gerçekleşen uygulama içi satın alımlar için %30 pay almaya devam edecek. Çünkü web sürümünde gerçekşen satın alımlar için geliştiriciler Google’a herhangi bir komisyon ödemiyorlar.