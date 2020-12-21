EFF, Facebook'un Apple'ın Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğine yönelik açıklamalarını gülünç buldu. EFF ayrıca Google'ı da Apple'ın izinden gitmeye davet etti.

Apple, iOS 14 ile birlikte Uygulama İzleme Şeffaflığı adında yeni bir özellik duyurmuş ve bu özellik ile birlikte geliştiricilerin, kullanıcıları diğer web sitelerinde ve uygulamalarda izlemeden önce kullanıcılardan izin istemesini zorunlu kılacağını açıklamıştı. Apple, bu özelliği iOS 14’ün çıkışı ile birlikte yayınlamak yerine geliştiricilere biraz zaman tanıdı ve 2021’in başlarında yayınlayacağını duyurdu.

Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğinin yaklaşmasıyla birlikte dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, Apple’a karşı sert bir çıkışta bulunarak Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğinin küçük işletmelere büyük zararlar vereceğini, bu işletmelerin yeni müşterilere ulaşma yeteneğinin kısıtlanacağını ifade etti. Apple ise özelliğin herhangi bir takip özelliğini kısıtlamadığını, yalnızca kullanıcılardan izin istenmesini zorunlu kılacağını belirtti.

EFF: Apple haklı, Facebook yanılıyor

Apple-Facebook kavgasına bir yorum da kurucuları arasında Apple’ın kurucu isimlerinden Steve Wozniak’ın da bulunduğu ve siber dünyada vatandaş hürriyetini korumayı amaçlayan uluslararası bir sivil toplum örgütü olan Electronic Frontier Foundation (Elektronik Serhat Vakfı) ya da kısaca EFF’den geldi.

“Facebook kısa süre önce kendisini işletmelerin koruyucusu olarak öne çıkaran bir kampanya başlattı” diyen EFF, sosyal medya devinin Apple’ın gizlilik yanlısı özelliklerini geri çekmesi için yaptığı açıklamaların Facebook’un gizlilik ve tekelcilik konusundaki geçmişi düşünüldüğünde “gülünç” olduğunu belirtti.

EFF’ye göre kullanıcıların internet ya da uygulamalardaki hareketlerinin takip edilebilmesi için izin isteme özelliğinin varsayılan hale gelmesi gerekiyor. Bu nedenle EFF, Android işletim sisteminin geliştiricisi olan Google’ı da Apple’ın izinden gitmeye davet ediyor.